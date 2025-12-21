Larawan | Pahayag sa Midya para sa Ika-Anim na Anibersaryo ng Paggunita kay Shaheed Hajj Qassem Soleimani
Ang press conference para sa ika-anim na anibersaryo ng paggunita kay Shaheed Haj Qassem Soleimani ay ginanap ngayong umaga ng Sabado (Ika-20 ng Disyembre 2025) sa Sura Hall ng Hozeh Honari. Dumalo sa okasyong ito si Abbas Ali Kadkhodaei, tagapagsalita ng Committee for the Commemoration of the Late Martyr, at dito rin inihayag ang opisyal na logo at slogan para sa taunang paggunita ng yumaong heneral.
