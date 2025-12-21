  1. Home
Larawan | Paggunita kay Ayatollah Shaheed “Seyyed Mohammad Baqir al-Hakim”

Isinagawa ang pampublikong pagtitipon at talumpati ni Hojjatoleslam Seyyed Ammar Hakim noong Araw ng Martir sa Shrine ni Ayatollah Shaheed Mohammad Baqir al-Hakim sa Najaf al-Ashraf.

21 Disyembre 2025 - 12:17
News ID: 1764358

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isinagawa ang pampublikong pagtitipon at talumpati ni Hojjatoleslam Seyyed Ammar Hakim noong Araw ng Martir sa Shrine ni Ayatollah Shaheed Mohammad Baqir al-Hakim sa Najaf al-Ashraf.

