Larawan | Paggunita sa Anibersaryo ng Pagkamartir ni Haj Qasem Soleimani – 1

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isinagawa ang seremonya ng paggunita sa ikaanim na anibersaryo ng pagkamartir ni Shaheed Tenyente Heneral Hajj Qasem Soleimani noong Huwebes (Enero 1, 2026 / 11 Dey 1404 sa kalendaryong Iranian) sa Mosalla ng Tehran, na dinaluhan ng pamilya ng martir na si Soleimani, ilang opisyal sa larangan ng politika at militar, at libu-libong mamamayan mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan.
