Times Israel: Nalampasan Namin ang Lahat ng Hangganan ng Dangal sa Pamamagitan ng Pagbungkal ng Libingan at Pagkuha ng Bangkay ng isang Palestino
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Ang paglabag sa libingan ng isang Palestino sa presensya ng aming mga sundalo ay hindi tanda ng lakas, kundi tanda ng pagkabulok ng moralidad at pagtataksil sa mga halagayang Judio na sinasabing ipinagkakait ng Israel na pangalagaan.
Ang “nakakakilabot na sirkulo” ng mga naninirahan sa mga kuta (settler) ang naganap sa gitna ng pagbungkal ng libingan at paglabas ng bangkay ng isang Palestino, habang naroon sa malapit ang mga puwersang militar. Sa halip na makialam nang buong higpit, sila ay nanatiling tagamasid lamang sa kalapastangan.
Kung ang mga nakakasuklam na gawain na tulad nito ay mapapahintulutan o masasapat nang pahinahin sa pamamagitan lamang ng mahinang pahayag, ang Israel ay nagdudulot ng pinsala sa sarili nitong mga kamay. Ang Torah ay hindi ipinanaog upang lumikha ng “mga halimaw na may bandila at mahabang buhok” (tumutukoy sa hitsura ng mga naninirahan); sa halip, ang mga “lasong” gawi na ito ay unti-unting sinisira ang lipunan ng Israel mula sa loob.
