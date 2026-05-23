Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Pinataw ng Netherlands ang rehimeng Zionist ng mga parusa
Idineklara ng pamahalaan ng Netherlands na ipinagbabawal ang pag-import, pagbili, at pagbebenta ng mga kalakal mula sa mga Israeli settlement, at binigyang-diin na ang hakbang na ito ay batay sa ilegalidad ng pagtatayo ng mga settlement na ito sa ilalim ng internasyonal na batas.
Hiniling ng pamahalaan ng Netherlands sa mga bansa ng European Union na magpatupad ng mga katulad na hakbang laban sa rehimeng Zionist.
Inihayag ng Ministro ng Foreign Trade at Development Cooperation ng Netherlands na ang desisyong ito ay nagpapadala ng matinding mensahe sa rehimeng Zionist. Ayaw ng Netherlands na mag-ambag sa pagpapatuloy ng isang iligal na sitwasyon.
Sinabi niya: Ang desisyong ito ay ginawa upang pigilan ang anumang economic participation sa pagpapalakas ng settlement activities habang ang two-state solution ay pinapahina.
