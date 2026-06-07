AGAD/ BAGQAI: Sasagot ang ating mga armadong pwersa nang may lakas sa anumang paglabag sa tigil-putukan
GAD/ BAGQAI: Sasagot ang ating mga armadong pwersa nang may lakas sa anumang paglabag sa tigil-putukan.
7 Hunyo 2026 - 23:52
News ID: 1824010
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-AGAD/ BAGQAI: Sasagot ang ating mga armadong pwersa nang may lakas sa anumang paglabag sa tigil-putukan
Tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran sa panayam sa CNN:
Ang mga armadong pwersa ng Iran ay sasagot nang may "buong pwersa" sa anumang pag-atake.
Hinihiling ng Iran na palayain ang bilyun-bilyong dolyar ng mga nakabekeng asset nito sa mga dayuhang bangko, at dapat itigil ng Amerika ang mga sanction at payagan ang Iran na magkaroon ng access sa sarili nitong mapagkukunang pinansyal.
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