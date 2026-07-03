Video|Tahimik na prusisyon ng mga Pranses bilang pagsuporta sa Gaza

Tahimik na prusisyon ng mga Pranses bilang pagsuporta sa Gaza.
3 Hulyo 2026 - 08:26
News ID: 1834668
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tahimik na prusisyon ng mga Pranses bilang pagsuporta sa Gaza.
Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita na daan-daang mga nagpoprotesta sa Paris, para sa ika-1000 araw mula nang simulan ng Zionist regime ang pagsalakay sa Gaza Strip noong Oktubre 7, 2023, sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang tahimik na prusisyon at pagdadala ng mga simbolikong saplot, ay nagpakita ng kanilang pakikiisa sa mga tao ng Gaza.
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