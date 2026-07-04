Ang salaysay ng pag-ibig nina "Fatima" at "Habib" mula sa Nigeria sa pamamaalam sa Pinunong Martir
4 Hulyo 2026 - 11:19
News ID: 1835236
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang salaysay ng pag-ibig nina "Fatima" at "Habib" mula sa Nigeria sa pamamaalam sa Pinunong Martir
Sina Fatima at Habib mula sa Nigeria, mula sa mga unang oras ng gabi ay nanatili sa likod ng mga pintuan ng Mosalla ng Tehran upang makilahok sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Rebolusyon.
Si Habib, na may kaunting kaalaman sa wikang Persian, ay nagsabi lamang ng isang pangungusap: "Mula kagabi ay dumating kami upang makita si Agha..."
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