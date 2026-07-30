Daan-daang Jordanian ang nanawagan sa pag-alis ng mga pwersang Amerikano.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Daan-daang Jordanian ang nanawagan sa pag-alis ng mga pwersang Amerikano
Daan-daang pulitikal, legal, at pampublikong personalidad ng Jordan ang pumirma ng isang bukas na liham at nanawagan para sa pag-alis ng mga pwersang militar ng Amerika mula sa teritoryo ng Jordan, ayon sa ulat ng New York Times. Itinuturing nila ang presensya ng Amerika bilang isang panganib sa seguridad, pulitika, at ekonomiya na humihila sa bansang ito sa isang digmaang ayaw nito. Ang mga protesta ay tumataas, habang patuloy na tina-target ng Iran ang humigit-kumulang 4,000 sundalong Amerikano na nakatalaga sa Jordan.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang New York Times noong Miyerkules ay nag-ulat na daan-daang mga pulitikal, legal, at pampublikong personalidad ng Jordan, sa isang walang-pantayon at mapanghamong hakbang para sa pamahalaan ng bansang ito, ay pumirma ng isang bukas na liham at nanawagan para sa pag-alis ng mga pwersang militar ng Amerika mula sa teritoryo ng Jordan. Ang mga lumagda sa liham na ito, na kinabibilangan ng mga propesor ng unibersidad, kilalang abogado, at mga kaliwang pan-Arabist na personalidad, ay nagbabala na ang military presence ng Washington ay nagsasapanganib sa pambansang seguridad at soberanya ng Jordan at humihila sa bansang ito patungo sa isang rehiyonal na digmaang ayaw nito.
Sa liham na ito, na inilabas noong nakaraang linggo, nakasaad: "Naniniwala kami na ang kanilang presensya ay naglalantad sa Jordan sa mga panganib sa seguridad, pulitika, at ekonomiya na hindi sa anumang paraan makabubuti sa pambansang interes at nagpapataas ng posibilidad na ang ating bansa ay madamay sa rehiyonal na labanan." Ang reaksyong ito ay nabuo sa panahon na ang mga missile at drone attacks ng Iran sa mga target ng Amerika sa Jordan sa mga nakalipas na linggo ay lubhang tumaas at ang mga pag-atakeng ito ay paulit-ulit na nagpatunog ng mga sirena ng babala sa buong bansa.
Ang Jordan, na nagho-host ng humigit-kumulang 4,000 sundalong Amerikano, ay itinuturing bilang isang pangunahing base para sa mga military operations ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan. Gayunpaman, ang kamakailang digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran mula noong huling bahagi ng Pebrero ay nagdulot ng matinding dagok sa ekonomiya ng Jordan na nakadepende sa turismo; isang industriya na nagbibigay ng hanggang 18 porsyento ng pambansang kita ng bansang ito. Ayon sa mga analista, ang pamahalaan ng Jordan, sa kabila ng pagtaas ng mga pag-atake, dahil sa matinding pag-asa sa dayuhang tulong ng Amerika (1.65 bilyong dolyar noong nakaraang taon), ay nasa isang mahirap na posisyon at napipilitang mapanatili ang relasyon nito sa Washington. Gayunpaman, ang bukas na liham na ito, na nagpapakita ng lumalaking kawalang-kasiyahan ng opinyon publiko, ay nagsiwalat ng malalim na agwat sa pagitan ng mga opisyal na patakaran ng pamahalaan ng Jordan at ng kagustuhan ng mga mamamayan ng bansang ito.
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