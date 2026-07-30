Mga Larawan / Simbolikong Gawa ng Katapatan: Bata ang Nagpapawi ng Uhaw ng mga Bisita sa Mapagpakumbabang Istasyon ng Paglilingkod ng Arba'een.
Isang maliit na prusisyon ng Arba'een ang nagtayo ng isang simpleng istasyon ng paglilingkod kung saan isang batang babae ang nag-alok ng tubig sa mga pilgrim na bumibisita kay Imam Hussein. Ang eksena ay sumisimbolo ng katapatan kay Imam Hussein, na nagmartir na nauuhaw, at sumasalamin sa diwa ng debosyon at pakikiramay na nagpapakilala sa mga ritwal ng Arba'een.
30 Hulyo 2026 - 12:07
News ID: 1846837
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