Mga Larawan: Mga Nakakuyom na Kamao ng mga Pilgrim ng Arbaeen Laban sa Pandaigdigang Pagmamataas

Ahensyang Pangbalita ng Ahl al-Bayt: Ang Mawkib ng Banal na Dambana ni Hazrat Fatimah Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Haliging 1080 sa ruta ng mga naglalakad ng Najaf-Karbala ay nagsisilbing isang tanawin mula sa dambana ng Ginang ng Pagkabukas-palad, na nagpapaunlak ng mga pagtitipon laban sa pagmamataas. Ang mga pilgrim ng Arbaeen, na may mga nakakuyom na kamao at mga sigaw ng "Mamatay ang Amerika," ay nagpapahayag ng kanilang pagtalikod sa mga mapang-api ng mundo.
30 Hulyo 2026 - 19:44
News ID: 1846972
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