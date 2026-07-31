Libing ng Martir na si Majid Kazemi, isa sa mga piloto ng Iran sa digmaan laban sa Amerika, sa Dambana ni Shah Cheragh.
Ang seremonya ng libing ng Martir na si Majid Kazemi, isa sa 4 na bayani ng SU-24 fighter jets ng hukbo ng Islamic Republic of Iran, ay ginanap ngayong tanghali ng Biyernes (9 Mordad 1405, katumbas ng 31 Hulyo 2026) matapos ang Friday prayer, dinala sa mga kamay ng mga taong mapagmahal sa martir ng Shiraz mula sa Banal na Dambana ni Shah Cheragh patungo sa mga martir ng Shiraz, at pagkatapos ay ang dalisay na katawan ng martir ng Digmaang Ramadan ay inilibing sa tabi ng iba pang mga martir.
31 Hulyo 2026 - 18:30
News ID: 1847160
Larawan: Amir Sadeghian
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