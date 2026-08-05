Plano ng Iran para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pamamagitan ng boluntaryong financial fund
Plano ng Iran para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pamamagitan ng boluntaryong financial fund.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Plano ng Iran para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pamamagitan ng boluntaryong financial fund
Isinulat ng pahayagang Telegraph:
Sinusuri ng Iran ang isang plano para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pamamagitan ng paglikha ng isang boluntaryong financial fund na ang mga gastos ay sasagutin ng mga bansa sa Persian Gulf at ng mga bansang Europeo na nakadepende sa rutang ito.
Batay sa panukalang ito, sa halip na magpataw ng mga opisyal na bayad sa pagdaan, ang pondong ito ay sasaklaw sa mga gastos na may kaugnayan sa pamamahala ng paglalayag, proteksyon ng marine environment, at search and rescue operations; isang modelo na katulad ng mekanismong ginagamit sa Strait of Malacca.
Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang planong ito ay sinusuportahan ng Oman.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Telegraph, na binanggit ang mga mapagkukunang may alam, ay nag-ulat na ang Islamic Republic of Iran ay nagsusuri ng isang bagong plano para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pamamagitan ng paglikha ng isang boluntaryong financial fund; isang hakbang na maaaring maging alternatibo sa pagkolekta ng mga sapilitang bayad mula sa mga dumadaang barko. Batay sa planong ito, na sinusuportahan ng Oman, ang mga gastos na may kaugnayan sa pamamahala ng paglalayag, proteksyon ng marine environment, at search and rescue operations ay sasagutin mula sa pondong ito; isang modelo na katulad ng kasalukuyang mekanismo sa Strait of Malacca sa Timog-Silangang Asya.
Ang inisyatibang ito ay ginawa sa panahon na ang internasyonal na batas ay hindi nagpapahintulot ng sapilitang pagkolekta ng bayad mula sa mga barko para sa pagdaan sa mga internasyonal na daang-dagat, at ang boluntaryong modelo ng pondo ay maaaring maging isang legal na solusyon para sa pamamahala ng estratehikong daang ito. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung aling mga bansang Europeo at Persian Gulf, na labis na nakadepende sa rutang ito, ang lalahok sa pondong ito at sa ilalim ng anong pinansyal at legal na istruktura.
Dapat tandaan na dati, si Kazem Gharibabadi, Deputy Minister of Foreign Affairs ng Iran, ay nagsiwalat ng isa pang plano para sa pamamahala ng Strait of Hormuz na, batay dito, ang isang ruta ay hahatiin sa pagitan ng Iran at Oman at ang pangalawang ruta ay pamamahalaan sa ilalim ng magkasanib na soberanya. Bagama't tinanggihan ng mga mapagkukunang Iranian na may alam ang anumang tiyak na kasunduan tungkol sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, tila ang mga likod-ng-eksenang pag-uusap sa pagitan ng Tehran, Muscat, at iba pang mga rehiyonal na aktor upang makahanap ng paraan upang malampasan ang kasalukuyang krisis ay nagpapatuloy pa rin. Hanggang Agosto 5, 2026, ang mga opisyal na awtoridad ng Iran at Oman ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat ng Telegraph.
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