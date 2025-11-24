Guterres: Ang kamatayan at pagkawasak sa Gaza ay mananatiling nakatatak bilang pinakamalaking kabiguan ng sangkatauhan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni António Guterres, Kalihim-Heneral ng United Nations, na ang malawakang kamatayan at pagkawasak sa Gaza ay mananatiling nakaukit sa alaala ng mundo bilang pinakamalaking kabiguan ng sangkatauhan.
Dagdag pa niya, ang mundo ay nagbabago nang napakabilis: ang teknolohiya ay sumusulong nang may matinding bilis, ang kaguluhan sa klima ay tumitindi, lumalalim ang mga hindi pagkakapantay-pantay, at tayo ay papasok sa isang multipolar na kaayusan—isang mundo kung saan ang kapangyarihan ay muling nahuhubog at naglilipatan.
Binigyang-diin niya na sa harap ng panganib na mahati ang mundo sa dalawang bloke na pinamumunuan ng dalawang malalaking kapangyarihan, ang sangkatauhan ay nangangailangan ng isang tunay na multipolar na sistema, na may mas malawak na ugnayan sa larangan ng kalakalan, pag-unlad, mga institusyong pinansiyal, at may patuloy na lumalakas na koordinasyong pampolitika.
