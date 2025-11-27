Ipinanawagan ng mga ministro ng ugnayang panlabas ng Iran at France ang pangangailangan ng pagpapababa ng tensiyon at pagpapalakas ng kapayapaan at ka

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa pulong nina Seyyed Abbas Araghchi at Jean-Noël Barrot, ang kanyang French counterpart, sa Paris, tinalakay ang ugnayan ng Iran at France at binigyang-diin ng magkabilang panig ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng konsultasyon upang maalis ang mga hadlang at mapadali ang mga ugnayang bilateral.
Hinimay din ng dalawang ministro ang mga kaganapan sa Kanlurang Asya, ang tunggalian sa Ukraine, ang kalagayang pangseguridad sa pandaigdigang antas, at ang usapin ng mapayapang programang nuklear ng Iran. Binigyang-diin nila ang pangangailangang magsikap nang may pananagutan upang makatulong sa pagbabawas ng tensiyon at sa pagpapatatag ng pandaigdigang kapayapaan at katarungan.
Tinukoy ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran ang kaso ng mamamayang Iranian, Mahdieh Esfandiari, na aniya’y walang sapat na batayan ang pagkakapiit. Malugod niyang tinanggap ang desisyon ng korte sa France hinggil sa kundisyonal na pagpapalaya nito at hiniling ang pagpapabilis ng proseso ng absolusyon at ganap na paglaya upang siya ay makabalik sa Iran.
Nagpahayag rin si Araghchi ng matinding pagkabahala sa lumalaking paglabag sa pamamayani ng batas sa antas internasyonal at sa paghina ng mga pundamental na prinsipyo ng Charter ng United Nations, lalo na sa rehiyon ng Kanlurang Asya. Kabilang dito ang nagpapatuloy na mga pag-atake at krimen ng rehimeng Zionista laban sa mga mamamayan ng Palestine, Lebanon, at iba pang bansa sa rehiyon. Binigyang-diin niya ang responsibilidad ng lahat ng mga pamahalaan na pangalagaan ang pamamayani ng batas, itigil ang patuloy na pagpatay sa mga Palestino, isulong ang karapatan ng sambayanang Palestino sa sariling pagpapasya, at tiyakin ang paggalang sa soberanya at teritoryal na integridad ng mga estado.
MAIKLING KOMENTARYO
1. Diplomasyang Iran–France sa Panahon ng Paglala ng Krisis
Ang pagpupulong sa Paris ay nagpapakita ng patuloy na kahalagahan ng dayalogo sa pagitan ng Iran at France, lalo na sa mga panahong may pagtaas ng tensiyon sa Kanlurang Asya at Europa. Ang kanilang pagtalakay sa bilateral na relasyon ay sumasalamin sa pangangailangang panatilihin ang bukas na linya ng komunikasyon sa kabila ng mga hindi pagkakatugma.
2. Rehiyonal at Pandaigdigang Tungkulin
Ang pag-uusap hinggil sa mga krisis sa West Asia at Ukraine ay nagpapakita na ang dalawang bansa ay may interes sa pagbuo ng mas matatag na seguridad at balanseng pandaigdigang kapaligiran. Ang pagtutok sa mapayapang programa nuklear ng Iran ay bahagi rin ng mga usapang pangtiwala at transparency.
3. Kaso ni Mahdieh Esfandiari
Ang pagbanggit sa kondisyunal na pagpapalaya kay Esfandiari ay nagpapakita ng pagsisikap ng Iran na protektahan ang karapatan ng kanilang mga mamamayan sa ibang bansa. Ang pahayag ay may diplomatiko at simbolikong bigat, lalo na sa usaping legal at bilateral.
4. Paglabag sa Pamamayani ng Batas
Ang matinding pahayag ni Araghchi tungkol sa lumalaking paglabag sa batas internasyonal ay nagpapahiwatig ng pag-aalala ng Iran sa direksyon ng geopolitika. Kabilang dito ang mga krisis sa Palestine at Lebanon, at ang paggiit ng Iran na dapat ipatupad ng internasyonal na komunidad ang mga prinsipyo ng Charter ng UN.
5. Panawagan sa Pandaigdigang Pananagutan
Ang diin sa pagtigil sa pagpatay sa mamamayang Palestino, pagrespeto sa soberanya, at pagtupad sa internasyonal na batas ay naglalatag ng mensahe para sa mas malawak na pandaigdigang pananagutan. Ipinapahayag nito na ang solusyon sa mga krisis ay hindi lamang dapat nakabatay sa puwersa kundi sa katarungan at karapatan ng mga mamamayan.
