Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang parehong mga kapangyarihang sangkot sa trahedyang ito ay ngayo’y nagsisikap na lumikha ng imahe ng kapayapaan mula sa eksena ng digmaan upang linisin ang kanilang mga sarili. Ang malambot at diplomatikong wika ng mga pinunong Kanluranin ay hindi hudyat ng tunay na kapayapaan, kundi isang pagtatangkang burahin ang kanilang pananagutan at makaiwas sa hustisya para sa ginawang genocide sa Gaza.
67,869 katao — ito ang pinakahuling opisyal na bilang ng mga nasawi at biktima ng pag-atake ng rehimeng Zionista sa Gaza. Sa kabila nito, ang mga pinunong Kanluranin, kabilang ang Pangulo ng U.S., ay nagsasalita tungkol sa “pagtatapos ng digmaan” at inaangkin ang papel bilang mga tagapagligtas — kahit sila mismo ang pangunahing kasabwat sa trahedyang ito.
Kapayapaan para takasan ang hustisya
Ginanap ang pulong sa Sharm el-Sheikh sa presensya nina Donald Trump, Emmanuel Macron, at iba pa — mga lider na direktang responsable sa genocide sa Gaza. Layunin ng pulong na ito na magpakita ng imahe ng “katatagan,” ngunit sa katotohanan, ito ay pagtatangkang takasan ang pananagutan sa mga naganap na pagwasak.
Gaza: Isang sirang lungsod
Sa aktwal na kalagayan, ang Gaza ay nawasak. Ayon sa mga independiyenteng ulat, 10% ng populasyon ay patay o sugatan, at karamihan ay nawalan ng tahanan. Maraming bangkay ang nananatiling nakabaon sa mga guho. Ang buong lungsod ay abo at mga tolda na lamang.
Wala nang mga gusaling tumatabing sa araw — tuwirang tumatama ang sikat ng araw sa mga gumuhong kalye. Tanging katahimikan ang naiwan, ngunit ang amoy ng pagkasunog at pagkawasak ay malinaw pa rin.
Mga sugat na lampas sa kamatayan
Hindi lang imprastraktura ang nawasak sa Gaza — pati ang lipunan mismo. Nawalan ng pamilya ang maraming henerasyon, libo-libong bata ang naulila, at ang kolektibong sikolohiya ng lipunan ay gumuho. Bagama’t nakaligtas sa kamatayan ang ilan, wala silang katiyakan sa buhay na naghihintay sa kanila.
Baliktad na mundo at mga pekeng bayani
Sa antas pampulitika, makikita ang matinding pagbaliktad ng katotohanan. Ang mga bansang nagbigay ng armas sa Israel at nanupil ng mga nagprotesta ay ngayo’y nagpapakita bilang mga tagapamagitan ng kapayapaan. Pinupuri si Trump bilang “matagumpay na tagapamagitan” — gayong siya ang naglatag ng mga patakaran na nagbukas ng daan sa trahedya. Ang mga salarin ay nagtatago sa maskara ng mga tagapagligtas.
Kapayapaan bilang paraan ng paglimot
Ang pulong sa Sharm el-Sheikh ay hindi simbolo ng tunay na kapayapaan, kundi ng paglimot. Ang kapayapaang hindi nakabatay sa hustisya, walang imbestigasyon ng mga krimen, at walang pananagutan ay walang kabuluhan. Ito ay digmaan lamang sa ibang anyo — at isang pagtatangkang burahin sa alaala ng mundo ang isang trahedyang nasaksihan ng milyon-milyon.
“Walang tunay na kapayapaan kung walang hustisya.”
