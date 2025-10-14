Jolani: Hindi Banta ang Syria sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Ahmad al-Sharaa, na kilala bilang Abu Muhammad al-Jolani at pinuno ng pansamantalang pamahalaan ng Syria, na walang layunin ang Syria na banta sa Israel.
Sa isang panayam sa CBS News, sinabi ni Jolani na ang pag-atake ng Israel sa palasyo ng pangulo noong Hulyo ay hindi isang mensahe politikal kundi isang deklarasyon ng digmaan. Gayunman, binigyang-diin niya na ayaw ng Syria na makipagdigma.
“Mula nang makapasok kami sa Damascus, wala kaming ginawang hakbang para hamunin o bantaan ang Israel, at wala kaming balak maging banta sa kanila o sinumang bansa,” aniya.
Pag-atras ng Israel at Pagtuon sa Panloob na Gawain
Nanawagan siya sa Israel na umatras mula sa lahat ng teritoryong inookupa nito pagkatapos ng Disyembre 8, ang petsa ng pagbagsak ng rehimeng Bashar al-Assad.
Ipinaliwanag niya na ang mga operasyon ng Hay’at Tahrir al-Sham bago ang petsang iyon ay nakatuon lamang sa pagpapatalsik sa dating pamahalaan, at walang ginawang aksyong militar sa labas ng Syria. Binanggit din niya ang mga hindi pagkakaunawaan ng kanyang grupo sa ISIS at Al-Qaeda na naging dahilan ng pagputol ng ugnayan sa kanila.
Halalan at Pagbawi ng Pambansang Estruktura
Tungkol sa eleksyon, sinabi ni Jolani na magsasagawa lamang ng halalan kapag naibalik ang mga pangunahing estruktura at muling nabigyan ng mga opisyal na dokumento ang mga mamamayan.
“Gusto naming maging isang bansa ang Syria kung saan bawat mamamayan ay maaaring bumoto,” aniya.
Bukas daw ang bansa sa kooperasyong pandaigdig hangga’t nirerespeto ang pambansang soberanya.
Pagbawi at Ekonomiya
Itinuring ni Jolani ang rekonstruksiyon ng bansa bilang pangunahing prayoridad ng pansamantalang pamahalaan. Tinatayang aabutin ng $600 hanggang $900 bilyon ang halaga ng muling pagtatayo. Aniya, nangangailangan ito ng malawak na suporta ng pandaigdigang komunidad.
Binatikos niya ang mga internasyonal na parusang pang-ekonomiya laban sa Syria, na ayon sa kanya ay malubhang hadlang sa rekonstruksiyon.
“Sinumang humahadlang sa pagtanggal ng mga parusang ito ay kasabwat sa mga naganap na krimen,” aniya.
Panloob na Krisis
Tungkol sa mga kaguluhan sa baybaying bahagi ng Syria at Suwayda, sinabi niya na ito ay panloob na usapin na dapat resolbahin sa pamamagitan ng legal na paraan. Nangako ang pamahalaan na lilitisin ang sinumang sangkot sa mga krimen laban sa mga sibilyan, kahit saanman sila nagmula.
Pangwakas na Mensahe
“Nar deserves Syria na mabuhay sa kapayapaan at seguridad — at ito ay makakabuti hindi lamang para sa bansa, kundi para sa buong rehiyon at mundo.”
…………..
328
Your Comment