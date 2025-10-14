Mula sa Ilalim ng mga Guho: Muling Bumabangon ang Gaza sa Gitna ng Kamatayan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hindi lamang mga gusali ang winawasak ng pananakop ng Israel; pati ang kahulugan ng buhay mismo. Ipinapako nila ang takot at sakit sa bawat sulok, at binabalutan ang kanilang mga krimen sa mga mapanlinlang na salita gaya ng “boluntaryong paglikas”—na para bang ang mga Palestino sa Gaza ay may marangyang pagpipilian sa pagitan ng kamatayan o pag-alis. Para bang nakatira kami sa isang perpektong lungsod ni Plato, at hindi sa isang piitang unti-unting sumisikip bawat araw.
Buhay na Natabunan ng mga Guho
Dalawang taon matapos ang malawakang pagpatay at digmaan sa Gaza, wala nang natira sa aking tahanan kundi mga guho. Hindi ito basta gusali lamang ng bato at semento—ito ay isang buong buhay na nagkalasug-lasog sa gitna ng mga wasak na silid at mga larawang minsan ay sumasalamin sa init at kaligtasan. Nasira ang lahat ng alaala, pati ang puso ay sugatan ng pagkawala.
Dinala ng digmaan ang buhay ng aking mga mahal sa buhay, kabilang ang dalawang pamangkin na magkahiwalay na pinaslang—ngunit pareho ang senaryo ng bawat pamilyang Palestino: gumuho ang bahay, pinaslang ang kabataan, at namatay ang mga pangarap sa kalangitan.
Gaza — Hindi Mahilig sa Digmaan, Kundi sa Buhay
Ang Gaza na aking kilala ay hindi kailanman umiibig sa digmaan, taliwas sa larawan ng Israel sa mundo. Ang maliit na lungsod na ito, na nasa ilalim ng blockade nang higit 15 taon, ay may puso para sa buhay. Umaawit ito sa gitna ng gutom at takot, nagtatanim ng pag-asa sa lupang nilunod ng luha at pagtitiis. Ipinakita ng Gaza sa buong mundo: hindi ito umiibig sa kamatayan — ito’y kumakapit sa buhay tulad ng ugat sa lupa.
Tahanan bilang Maliit na Bayan
Ang bahay na gumuho ay hindi lang mga pader—ito ay isang maliit na bayan na aming pinagtataguan mula sa kalupitan ng mundo. Kapag nawawala ito, parang piraso ng aming inang bayan ang pinuputol mula sa aming mga kaluluwa. Ngunit kahit mawala ang bahay, hindi kami lilisan. Hindi namin ibibigay sa okupasyon ang kanilang matagal nang layunin: ang basagin ang aming kalooban at tanggalin kami sa aming lupain.
Mga Salitang Peke, Katotohanang Madugo
Ginagamit ng pananakop ang mga mapanlinlang na salita—“boluntaryong paglikas”—upang pagtakpan ang pagpatay at pagpapalayas. Ngunit alam ng bawat Palestino: wala kaming tunay na pagpipilian. Ito ay prisong may bakod ng bomba at gutom, hindi isang bayan na malaya.
Gaza: Tumutubo Muli
Ngunit sumasagot ang Gaza hindi sa salita kundi sa gawa. Mula sa ilalim ng mga guho, muling itinatayo ang mga paaralan, binubuksan ang mga bintana para sa bagong buhay, at pinipintahan ang mga lansangang wasak ng tawa ng mga bata na nakaligtas sa kamatayan. Gaza ay hindi namamatay — ito ay muling ipinapanganak araw-araw, dahan-dahan ngunit matatag.
Hindi Pag-alis, Kundi Pananatili
Oo, nawasak ang bahay. Oo, nawala ang mga mahal sa buhay. Ngunit ang espiritu ay naririto pa rin. Sa bawat sulok ng guho, may tumutubong bulaklak. Sa bawat wasak na bahay, may bagong kwento ng katatagan at paninindigan.
“Nananatili kami hindi dahil wala kaming ibang mapupuntahan — kundi dahil may dahilan kaming hindi matutumbasan ng anuman: ang lupang ito ay amin. At dito kami mananatili.”
