Sa ilalim ng slogan na “Tolaan ng Al-Aqsa… dalawang taon ng jihad at paghahandog hanggang sa tagumpay” — Mga martsa sa Sana’a

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng mga nagtipon na nagwagayway ng mga bandila ng Yemen at Palestina at nagtaas ng mga slogan ng dangal, tagumpay, at paglaban ang kanilang pagmamalaki at pagkadama ng karangalan sa mga posisyon at katapangan ng Pinuno ng Rebolusyon, si Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, at sa likod niya ay ang bayaning mamamayan ng Yemen sa pagsuporta at pakikibaka kasama ang mga kapatid sa Gaza at ang pagtindig sa tabi ng mamamayang Palestino sa lahat ng paraan at sa lahat ng larangan.
asaksihan ng kabisera ng Sana’a kahapon, Biyernes, ang isang napakalaking alon ng mga tao, isang di pa nangyayaring dambuhalang pagtitipon sa milyun-milyong tao sa milyunaryong martsa “Tolaan ng Al-Aqsa… dalawang taon ng jihad at paghahandog hanggang sa tagumpay”, bilang pagpupugay sa mamamayang Palestino at kanilang mga mandirigma, at bilang koronasyon ng dalawang taong makasaysayang jihadistang pagtitipon upang suportahan ang mga anak ng Gaza at Palestina.
Itinaas ng mga nagtipon ang mga bandila ng Yemen at Palestina at mga slogan ng dangal, tagumpay, at paglaban, at ipinahayag nila ang pagmamalaki at karangalan sa mga posisyon at katapangan ng Pinuno ng Rebolusyon na si Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, at ng bayaning mamamayang Yemeni sa pagsuporta at pakikipaglaban kasama ang mga kapatid sa Gaza at ang pagtindig sa tabi ng mamamayang Palestino sa lahat ng paraan at larangan.
Ipinugay ng mga nagtipon ang maalamat na pagtitiis ng mamamayang Palestino at ng kanilang matatapang na mandirigma sa loob ng dalawang taon sa pagharap sa makinaryang kriminal at mamamatay-tao ng Zionista-Amerikano, na nabigo sa kanilang mga plano at ginantimpalaan ng mga Palestino ang kanilang pagtitiyaga at katatagan ng tagumpay.
Muling kinumpirma ng mga nagtipon ang kanilang paninindigan sa pananatili sa landas ng pagtulong at pagsuporta sa usaping Palestino at ang palagian at tapat na pagtindig kasama ng mamamayang Palestino hanggang sa makamtan nila ang lahat ng kanilang lehitimong karapatan at maitatag ang Estado ng Palestina na ang kabisera ay Al-Quds Ash-Sharif (Jerusalem).
Nagpahayag ang mga masa ng pasasalamat at papuri sa Diyos na pinagtibay ang mamamayang Yemeni, ang kanilang pamunuan at hukbo, sa makasaysayan at di pa nangyayaring posisyon sa antas pandaigdig sa pagsuporta sa Gaza, at sa pagliligtas sa kanila mula sa kahihiyan ng pagkakanulo at kahinaan, hanggang sa pinagkalooban ng Diyos ang tagumpay laban sa mga mapang-api at aroganteng Zionista at Amerikano.
Kinumpirma rin nila na ang mamamayang Yemeni ay laging handa at ganap na alerto upang harapin ang anumang kriminal na agresyon ng Israel, Amerika, o iba pa, at labanan ang lahat ng mga plano ng kaaway na naglalayong targetin ang bansa at ang Ummah.
Sinigaw ng mga nagmartsa ang mga slogan:
“Kasama ang Gaza alang-alang sa Diyos… dalawang taon kaming kasama ng Diyos”
“Purihin ang Makapangyarihang Diyos… Nagwagi ang Gaza, o kayong mga malaya”
“Nagwagi ang katotohanan laban sa kasamaan… Nabigo ang Zionista at Amerikano”
“Sa Diyos at Siya’y sapat… Tinalo ng Gaza ang Israel”
“Sa Diyos, Katas-taasan… Nabigo si Netanyahu at ang kanyang mga pag-asa”
“Nagwagi ang Gaza, O Mundo… Kay dakila ng kagalakan ng mga lumahok”
“Sa Gaza lumitaw ang pananampalataya… At bumagsak ang alyansa ng demonyo”
At kanilang inawit:
“Patuloy kaming magmamasid… Kung sila’y tumalikod, kikilos kami”
“Nakabukas ang aming mga mata, nagmamasid… Kung lalabag ang Zionista, kami’y tutugon”
“Patuloy kaming gagawa at bubuo… At bukas, palalayain namin ang Al-Aqsa”
“Magtutuloy kami sa Diyos at sa Kanyang tulong… At ihahanda ang higit pa sa isang laban”
“O Gaza, kasama pa rin ninyo kami… Patuloy kaming lalaban at kung babalik sila, babalik din kami”
“O Gaza, O Palestina… Kasama ninyo ang lahat ng Yemeni”
“O Gaza, kami ay kasama ninyo… Hindi kayo nag-iisa”.
Sa panahon ng martsa, ipinahayag ni Sheikh Mohammad Miftah, Tagapagpatupad ng Punong Ministro at Tagapangulo ng Pambansang Komite sa Pagtulong sa Al-Aqsa, ang kanyang pagmamalaki at papuri sa napakalawak na paglahok ng mamamayang Yemeni. Sinabi niya:
“O mga anak ng Yemen ng pananampalataya, jihad at karunungan, habang ating tinatapos ang dalawang taon ng jihad at pagbibigay mula nang magsimula ang Tolaan ng Al-Aqsa, pinupuri natin ang Diyos sa Kanyang patnubay at tulong, at ipinagmamalaki natin ang inyong presensya sa mga dakila, maalamat at makasaysayang aktibidad na ito.”
At kanyang sinabi sa milyun-milyong nagmartsa:
“Kami sa Pambansang Komite sa Pagtulong sa Al-Aqsa ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, O dakilang sambayanan, at sa lahat ng mga kapatid na nakipagtulungan sa lahat ng mga komite sa seguridad, organisasyon, media, kalusugan at iba pang komite na nagsumikap nang husto sa pag-organisa ng mga aktibidad na ito. Kayo mismo ay mga komite ng organisasyon sa pamamagitan ng inyong pakikipagtulungan at pagtugon sa mga organisador.”
Ipinahayag din ni Miftah sa opisyal na pahayag ng milyunaryong martsa na ang dalawang taon ng mga krimen ng genocide at pagkawasak ng Israel-Amerika laban sa Gaza ay hinarap ng dalawang taon ng maalamat na katatagan, matatag na paninindigan, malaking pagtitiis at hindi pa nakikitang mga sakripisyo.
Sinabi niya:
“Sa ikalawang anibersaryo ng pinagpalang operasyong Tolaan ng Al-Aqsa, pinupuri natin ang Diyos na gumabay sa atin sa Kanyang tamang relihiyon, sa Kanyang Dakilang Aklat, at sa matapat na pamunuan ng Qur’an na pinagpala Niya tayo upang tumindig sa pinakadakilang posisyon. Pinagkalooban Niya tayo ng karangalan na suportahan ang Gaza sa loob ng dalawang buong taon, at iniligtas tayo mula sa kahihiyan ng pagkakanulo at kahinaan, at pinagtibay Niya tayo at pinagtagumpay laban sa pinakamalupit na mapang-api sa lupa — ang mga Zionista at Amerikano. Hindi tayo umatras, hindi tayo nabuwag, hindi natin pinagtaksilan ang Gaza, at hindi tayo yumukod maliban sa Diyos, ang Makapangyarihang Hari, na nagparangal sa atin sa Kanyang dangal, pinalakas tayo sa Kanyang kapangyarihan, pinatibay Niya ang ating mga puso, pinatnubayan Niya ang ating mga suntok, at Siya ay sapat para sa atin — ang pinakamahusay na Tagapagtanggol at Pinakamahusay na Tagapagligtas.”
At idinagdag niya:
“Patuloy pa rin tayong nakatayo sa ating tipan at pangako. Ngayon tayo’y lumabas sa milyunaryong martsa bilang jihad sa landas ng Diyos at para sa Kanyang kaluguran, bilang pagpapala sa mamamayang Palestino at sa kanilang mga mahal na mandirigma, at bilang koronasyon ng dalawang taon ng marangal na jihadistang pagtitipon sa pagsuporta sa mamamayang Palestino, at bilang pagkumpirma ng ating matatag na paninindigan sa pananampalatayang ito hanggang sa maliwanag na tagumpay at ipinangakong pagbubukas, sa kalooban ng Diyos.”
Binati ng pahayag ang mamamayang Palestino sa kabuuan, at ang mga bayani ng paglaban sa partikular, sa kanilang dakilang katatagan at di-masukat na pagtitiis. At sa kabila ng malalaking sakripisyo, nabigo ang kaaway na makamit ang mga layunin nitong inihayag mula sa unang araw:
hindi nito naibalik ang mga bihag nang walang kasunduang pagpapalitan,
hindi nito napuksa ang paglaban,
nabigo ito sa plano nitong pagpapatapon,
at nanatili itong walang magawa sa kabila ng walang kapantay na suporta mula sa Amerika at karamihan sa mga Kanluraning rehimen.
Kinumpirma ng pahayag na ang matapang at makabayang paglaban at kasama nito ang mamamayang Palestino ay hindi kailanman natitinag sa kanilang dakilang pagtitiwala sa Diyos, pagtitiis at katatagan. Hindi sila sumuko at hindi sila umatras. Nagbigay sila ng aral sa Ummah at sa buong mundo na ang katotohanan ay nagwawagi kahit kakaunti ang kakampi, at ang pang-aapi ay bumabagsak kahit malakas ang hukbo nito.
Nagpahayag ito ng papuri at pasasalamat sa Diyos para sa pagkakaloob ng makasaysayan, natatangi at walang kapantay na posisyon sa antas pandaigdig, at nag-alay ng panalangin sa mga martir sa labang ito at sa lahat ng yugto ng ating jihadistang martsa. Pinuri rin nito ang Pinuno ng Rebolusyong Qur’aniko, si Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, na pinagpala ng Diyos sa atin, na itinataas ng Diyos ang ating dangal sa pamamagitan ng kanyang paninindigan, katatagan, tapang at karunungan, at ipinangako nating hindi siya iiwanan kagaya ng pangako ng ating mga ninuno — ang mga Ansar — kay Propeta Muhammad (s).
“Sinasabi namin sa kanya: O aming Pinuno, kung ipapakita mo sa amin ang dagat, tatawirin namin ito kasama mo; walang isa man sa amin ang mag-iiwan sa iyo, at hindi kami mangingiming harapin ang ating kaaway bukas. Kami ay matatag sa digmaan, tapat sa pakikipagtagpo. At baka ipakita ng Diyos sa iyo mula sa amin ang bagay na ikalulugod ng iyong mga mata. Kaya magpatuloy ka, sa basbas ng Diyos.”
Pinuri rin ng pahayag ang lahat ng tapat at tunay na nakibaka kasama ang Gaza, nagbigay, tumindig at nagtitiis — sa unahan ay ang mga kapatid sa Hezbollah sa Lebanon na nag-alay ng pinakadakilang sakripisyo at naging tapat sa kanilang pangako sa Gaza, Palestina at Al-Quds, gayundin ang Islamic Republic of Iran, na matatag sa landas bilang tagasuporta ng Gaza at ng paglaban nang walang pag-urong, gayundin ang mga puwersa ng paglaban sa Iraq na nagbigay rin ng kanilang suporta.
At sa kabilang panig, hindi nakalimutan ng pahayag ang mga nagtaksil at nakipagsabwatan sa kaaway mula sa mga rehemen, kilusan at partidong Arabo at Islamiko na tumindig laban sa paglaban o sa mga sumusuporta dito. Sinabi nito sa kanila:
“Ang kahihiyan at pagsisisi sa mundo ay maliit pa para sa inyo. Hintayin ninyo bukod pa rito ang pagkatalo at pagkawala sa mundo, at ang pagsisisi, kahihiyan at matinding parusa sa Impiyerno — at napakasamang hantungan iyon.”
Idinagdag pa ng pahayag:
“At sa mga duwag at duwag na naniniwala na ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng Amerika at Israel, sinasabi namin sa inyo: ang mga kaganapan sa inyong harapan ay mga patunay at aral upang malaman ninyo na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, at ang buhay at kamatayan ay nasa Kanyang kamay, at ang tagumpay ay mula sa Kanya, at Siya ay tapat sa Kanyang pangako. Kaya magtiwala kayo sa Kanya at italaga ang inyong sarili sa Kanya.”
Kinumpirma ng pahayag ang palagiang kahandaan ng mamamayang Yemeni na kumilos nang buo laban sa anumang pag-escalate ng kriminal na agresyon ng Israel, Amerika o iba pa, maging sa kasalukuyang yugto ng tunggalian o sa ibang mga yugto, gayundin ang patuloy na pagbabantay sa lahat ng mga plano ng kaaway na naglalayong ilubog muli ang ating bansa o rehiyon sa mga tunggaliang lilihis sa atin mula sa ating pangunahing at sentral na layunin. At ang ating kahandaan, sa tulong ng Diyos, na harapin at pabagsakin ang mga planong ito sa lahat ng larangan, at ang patuloy na pagbuo ng lahat ng elemento ng kapangyarihang espirituwal at materyal sa pagtitiwala sa Diyos.
At muli nitong kinumpirma sa mga mahal na kapatid sa Palestina ang patuloy nating pagkakapit sa usaping Palestino, at ang ating palagian, tapat at seryosong paninindigan kasama nila, at sinabi sa kanila muli ang sinabi ng ating Pinuno dati:
“Hindi kayo nag-iisa, at hindi kayo kailanman magiging nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ninyo, kami ay kasama ninyo, at mananatili kaming kasama ninyo palagi hanggang sa tuluyang mapalaya ang buong Palestina at mawala ang pansamantalang okupasyon ng mapang-api at kriminal na entidad, sa kalooban ng Diyos.”
…………….
328
Your Comment