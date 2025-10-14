Hepe ng Hukbo: Iran ay nagpatibay ng mga bagong estratehiya matapos matuto mula sa 12-araw na digmaan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng Hepe ng Hukbo ng Iran, Major General Amir Hatami, na ang militar ng bansa ay nagpatupad ng mga bagong estratehiya upang harapin ang mga posibleng banta, batay sa mga mahahalagang aral na natutunan mula sa 12-araw na digmaan na ipinataw ng Israel noong Hunyo.
Sa kanyang talumpati nitong Lunes sa isang pulong kasama ang mga miyembro ng Komisyon ng Pambansang Seguridad at Patakarang Panlabas ng Parlamento sa Tehran, sinabi ni Hatami:
“Ang 12-araw na digmaan ay nagturo sa atin ng mga aral na katumbas ng 12 taon. Batay sa mga aral na iyon, nagpatibay kami ng mga bagong pamamaraan upang harapin ang anumang uri ng banta.”
Ayon sa ulat ng IRNA, binigyang-diin ng mataas na opisyal militar na ang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan ay higit na hinuhubog ng lakas kaysa diplomasya.
“Hinaharap natin ngayon ang isang mundo kung saan ang ilang makapangyarihang bansa ay naglalayong mamuno sa mundo sa ilalim ng islogang ‘kapayapaan sa pamamagitan ng lakas,’ na sa katotohanan ay nangangahulugang pamumuno sa mundo sa pamamagitan ng puwersa,” aniya, at idinagdag na “mas mahina kaysa dati ang mga diplomatikong paraan.”
Tinukoy ni Hatami ang mga pag-atake ng Israel laban sa Gaza, Iran, Syria, Lebanon, at Qatar bilang malinaw na mga halimbawa ng “lohiya ng pamimilit.” Ipinahayag niya na, alinsunod sa patnubay ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ang tanging mabisang paraan upang harapin ang ganitong uri ng pagkapoot ay ang maging malakas at makapangyarihan.
Samantala, Ebrahim Azizi, pinuno ng nasabing komisyon ng Parlamento, ay muling tiniyak ang paninindigan ng lehislatura na palakasin ang kakayahan ng Iran sa depensa at pagpigil (deterrence).
“Lahat ng haligi ng sistemang Islamiko ay may tungkuling gawing pangunahing layunin ang pagbuo ng kapangyarihan,” wika ni Azizi, at nangakong ipagpapatuloy ang suporta ng Parlamento sa pamamagitan ng mga batas at alokasyon ng badyet.
……….
328
Your Comment