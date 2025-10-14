Rehimeng Kriminal ng Israel, Nagpalaya ng 96 Bilanggong Palestino sa Unang Yugto ng Tigil-Putukan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bilang bahagi ng kasunduan sa tigil-putukan, pinalaya ng rehimeng pananakop ng Israel ang 96 na bilanggong Palestino mula sa kulungan ng Ofer, at nakatakdang magpalaya ng mahigit 1,900 bilang kabuuan. Kabilang sa palitan ang 20 bihag na Israeli, sa ilalim ng pangangasiwa ng International Committee of the Red Cross (ICRC).
Noong Lunes, pinalaya ng Israeli occupation authority (IOA) ang 96 Palestinong bilanggo mula sa kulungan ng Ofer, na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Ramallah. Ito ay unang yugto ng pagpapatupad ng kasunduan sa tigil-putukan kaugnay ng Gaza Strip. Ang kasunduan ay isang maingat na koordinadong palitan ng mga bilanggo at detainee sa pangangasiwa ng Red Cross.
Umalis ang mga bus na may sakay na mga pinalayang detenido mula sa kulungan sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Ang ilan sa mga pinalaya ay ililipat sa Gaza Strip, samantalang ang iba naman ay ipapatapon sa labas ng sinasakop na teritoryo ng Palestina, alinsunod sa mga kundisyon ng kasunduan.
Dumating rin sa West Bank ang karagdagang mga bus na may sakay na dose-dosenang Palestinong pinalaya, na nagmarka ng pagsisimula ng mas malawakang pagpapalaya ng higit 1,900 bilanggong Palestino kapalit ng 20 bihag na Israeli na ibinigay sa Red Cross nang mas maaga sa araw na iyon.
Kabilang sa mga pinalaya mula sa kulungan ng Ofer ay lima mula sa sinasakop na Jerusalem. Sila ay dinala nang nakaposas sakay ng mga sasakyan ng intelihensiya ng Israel papunta sa lungsod.
Noong umaga ng Lunes, pinaputukan ng mga puwersang Israeli ng tunay na bala at nagpakawala ng mga tear gas canisters ang mga sibilyan na Palestino na nagtipon sa labas ng kulungan ng Ofer upang salubungin ang mga pinalayang bilanggo.
Ayon sa mga saksi, ang mga sundalong Israeli na nakapuwesto sa likod ng separation wall ay nagpaputok ng live rounds at tear gas sa dose-dosenang Palestino na nagtipon doon mula pa madaling araw upang ipagdiwang ang pagpapalaya ng mga detenido.
Alinsunod sa mga kundisyon ng kasunduan sa tigil-putukan, nakatakda ang IOA na magpalaya ng 250 bilanggong Palestino na may pangmatagalang at habangbuhay na sentensiya, pati na rin ang mahigit 1,718 Palestinong inaresto mula sa Gaza Strip sa panahon ng kamakailang labanan.
………….
328
Your Comment