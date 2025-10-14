Pangulo Pezeshkian: Malalakas na ugnayang panrehiyon ay kayang gawing walang bisa ang mga parusa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binibigyang-diin ni Pangulo ng Iran Masoud Pezeshkian na ang isang bansa tulad ng Iran — na may 16 na bansang karatig — ay hindi madaling i-isolate o parusahan, at kanyang itinatampok ang estratehikong kahalagahan ng mahusay na pamamahala ng ugnayan sa mga karatig-bansa at rehiyon.
Sa isang seremonya noong Lunes, sinabi ni Pezeshkian:
“Kung mahusay nating mapamamahalaan ang ating relasyon sa mga karatig-bansa, malalampasan natin ang mga panlabas na presyon at mawawalan ng bisa ang mga parusa laban sa atin.”
Ayon sa IRNA, habang binabanggit ang 12-araw na digmaang ipinataw sa bansa at ang matatag na suporta ng mamamayan sa Islamic Republic, sinabi ng pangulo:
“Sa isang mundo kung saan sinusubukan ng mga mapagmataas na kapangyarihan na ipataw ang kanilang kagustuhan sa iba, ang ating pagtitiwala sa ating mga mamamayan ang nagbibigay sa atin ng lakas at determinasyon upang labanan ang kasakiman at pamimilit.”
Tinalakay rin ni Pezeshkian ang mga patuloy na pagsisikap ng kanyang administrasyon upang ayusin ang mga hindi pagkakatugma sa ekonomiya at imprastruktura, lalo na sa sektor ng enerhiya. Ibinida niya ang makabuluhang pag-unlad sa pagtatayo ng mga planta ng solar power, at sinabi:
“Mas maganda na ngayon ang kondisyon ng reserba ng gasolina para sa mga planta ng kuryente kumpara noong nakaraang taon.”
