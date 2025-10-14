Mga Pinuno ng Egypt, Qatar, Turkey at US lumagda sa kasunduan para sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Lumagda noong Lunes ang mga tagapamagitan na Egypt, Qatar at Turkey kasama si Pangulo ng US Donald Trump sa isang dokumento hinggil sa kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza.
Nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ng US, kasama ang ilang lider sa rehiyon, ang kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza sa isang summit sa Egypt, kung saan binigyang-pugay niya ang pagpapalaya sa mga bihag na Israeli. Samantala, kinondena ng Hamas ang “pinakamatinding anyo ng sadismo at pasismo” na naranasan ng mga Palestinong pinalaya mula sa mga kulungan ng Israel.
Ang Pangulo ng Egypt Abdel Fattah el-Sisi, Emir ng Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, at Pangulo ng Turkey Recep Tayyip Erdogan ay lumagda rin sa dokumento noong Lunes sa lungsod ng Sharm el-Sheikh sa Red Sea.
Sinabi ni Trump habang pumipirma sa dokumento:
“Inabot ng 3,000 taon bago tayo umabot sa puntong ito. Maniwala ka ba? At magtatagal ito. Oo, magtatagal ito.”
Dagdag pa niya:
“Ito ang araw na inaasam, pinagsisikapan, pinapanalanginan ng mga tao sa rehiyon at sa buong mundo.”
Tinawag ni Trump ang kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza na “makasaysayan”, at iginiit:
“Matapos ang mga taon ng pagdurusa at pagdanak ng dugo, tapos na ang digmaan sa Gaza.”
Ipinahayag din niya na ang tulong makatao ay “dumadaloy na ngayon,” kabilang ang daan-daang trak ng pagkain, kagamitang medikal at iba pang suplay — karamihan ay pinondohan ng mga bansang lumahok sa pagpupulong. Nagpaabot din siya ng malalim na pasasalamat sa mga bansang Arabo at Muslim na tumulong sa makasaysayang kasunduang ito.
Nagpasalamat din ang Pangulo ng Egypt kay Trump at sa mga pinuno ng Qatar at Turkey. Muling ipinahayag ni el-Sisi ang kanyang pagsuporta sa plano para sa Gaza, na may layuning lumikha ng pulitikal na landas tungo sa pagpapatupad ng tinatawag na “two-state solution” sa tunggalian ng Israel at Palestine.
Nilalaman ng kasunduan at palitan ng mga bihag
Ang seremonya ng paglagda ay naganap matapos ibalik ng Hamas ang natitirang 20 buhay na bihag sa Gaza bilang bahagi ng unang yugto ng kasunduan na pinamagitan ng US. Nagbigay rin ang Hamas ng apat na kabaong na naglalaman ng labi ng mga bihag na nasawi. Kasabay nito, pinalaya ng Israel ang 250 Palestinong bilanggo at mahigit 1,700 detenido mula Gaza na nakulong nang walang kaso.
Sa isang pahayag noong Lunes, sinabi ng Hamas:
“Ang paglaya ng mga bilanggo ay isang pambansang tagumpay at isang makinang na yugto sa ating pakikibaka.”
Dagdag pa ng grupo:
“Isiniwalat ng aming mga pinalayang bilanggo ang pinakamalupit na anyo ng pisikal at sikolohikal na pagpapahirap na dinanas nila sa loob ng dalawang taon — isang tagpo na sumasalamin sa pinakamatinding sadismo at pasismo sa makabagong panahon.”
Nanawagan din ang Hamas sa mga organisasyong pangkarapatang pantao at makatao na kumilos laban sa “sistematikong mga krimen ng Israel laban sa mga bilanggo.”
Konteksto ng kasunduan
Inanunsyo ni Trump noong Oktubre 8 na nagkasundo ang Israel at Hamas sa unang yugto ng plano para sa tigil-putukan at palitan ng mga bihag. Ang kasunduan ay resulta ng apat na araw ng hindi direktang negosasyon sa pagitan ng dalawang panig sa Sharm el-Sheikh, na may delegasyon mula Turkey, Egypt, at Qatar, sa ilalim ng pangangasiwa ng US.
Sa ikalawang yugto ng kasunduan, nakapaloob ang pagbuo ng bagong balangkas ng pamamahala sa Gaza, kabilang ang pwersang pangseguridad na binubuo ng mga Palestino at mga tropa mula sa mga bansang Arabo at Muslim, gayundin ang rekonstruksiyon ng Gaza na popondohan ng mga bansang Arabo.
Mula pa noong Oktubre 2023, mahigit 67,800 Palestino na — karamihan ay mga kababaihan at bata — ang napatay sa mga pag-atake ng Israel, at halos hindi na matirhan ang Gaza dahil sa matinding pinsala.
