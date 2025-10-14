Macron: Kailangang Pabilisin ang Pagpasok ng Tulong sa Gaza Simula Bukas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bago umalis mula sa lungsod ng Sharm El-Sheikh, Egypt, nanawagan si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya para sa agarang aksyon sa krisis sa Gaza. Sa kanyang pahayag, binigyang-diin niya ang kagyat na pangangailangan na mapabilis ang pagpasok ng makataong tulong sa mga mamamayan ng Gaza simula sa susunod na araw.
Panawagan para sa Makataong Tugon
Ayon kay Macron, ang sitwasyon sa Gaza ay patuloy na lumalala, at ang mga mamamayan ay nahaharap sa matinding kakulangan sa pagkain, tubig, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Aniya, “Dapat nating pabilisin ang pagpasok ng makataong tulong sa Gaza simula bukas,” bilang tugon sa lumalalang krisis na dulot ng patuloy na kaguluhan.
Pagdududa sa Plano ng Pamahalaan ng Amerika
Bukod sa panawagan para sa tulong, binanggit din ni Macron ang kanyang pag-aalinlangan sa plano ng Pangulo ng Estados Unidos kaugnay ng pamahalaan sa Gaza. Ayon sa kanya, “Mayroong kalabuan sa plano ng Pangulo ng Amerika hinggil sa pamahalaan sa Gaza,” na nagpapahiwatig ng kawalan ng malinaw na direksyon o konkretong hakbang sa hinaharap ng rehiyon.
Konteksto ng Pahayag
Ang pahayag ni Macron ay ginawa sa gitna ng mga pandaigdigang pagpupulong sa Sharm El-Sheikh, kung saan tinalakay ng mga lider ang mga isyu sa Gitnang Silangan, partikular ang krisis sa Gaza. Ang kanyang panawagan ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng mga bansa upang mapagaan ang epekto ng kaguluhan sa mga sibilyan.
