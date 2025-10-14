Pahayag ni Yair Golan Laban sa Pamumuno ni Netanyahu

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Yair Golan, pinuno ng Demokratikong Partido ng Israel, ay mariing tumutol sa mga hakbang ni Netanyahu na maaaring maglabag sa kasunduan sa Gaza, at nanawagan ng mas matibay na pagtutol mula sa mga lider ng Israel.
Si Yair Golan, isang dating heneral at kasalukuyang pinuno ng Demokratikong Partido ng Israel, ay naglabas ng matinding babala laban sa mga hakbang ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na maaaring magdulot ng paglabag sa kasunduan sa Gaza. Ayon sa kanya, ang mga aksyon ni Netanyahu ay hindi lamang pampulitika kundi naglalagay sa panganib ng buhay ng mga mamamayan para sa pansariling kapangyarihan.
Konteksto ng Kasunduan sa Gaza
Ang pahayag ni Golan ay kasunod ng mga hindi direktang negosasyon sa pagitan ng Hamas at Israel na ginanap sa Sharm El-Sheikh, Egypt, sa tulong ng mga tagapamagitan mula sa Egypt, Qatar, at Turkey. Layunin ng mga pag-uusap na ito ang pagbuo ng kasunduan sa tigil-putukan at palitan ng mga bihag. Noong Oktubre 9, 2025, inihayag ng Hamas na may kasunduan nang naabot para sa pagtatapos ng digmaan sa Gaza.
Mga Babala ni Golan
Binatikos ni Golan ang mga tangkang hadlangan ang kasunduan, na aniya’y ginagawa upang mapanatili ni Netanyahu ang kanyang posisyon sa pamahalaan.
Binigyang-diin niya na ang kapangyarihan ay hindi dapat ipagpalit sa buhay ng mga tao, at ang sinumang magtatangkang sirain ang kasunduan ay dapat harapin ng matinding pagtutol mula sa mga lider at mamamayan ng Israel.
Tinawag niya si Netanyahu bilang isang banta sa seguridad ng Israel, at iginiit na hindi ito dapat manatili sa kapangyarihan kahit isang araw pa.
Panawagan sa Lipunang Politikal
Hinimok ni Golan ang mga politiko, eksperto, at mamamayan na tumindig laban sa anumang pagtatangka na sirain ang kasunduan. Aniya, ang tunay na kaligtasan ng Israel ay nakasalalay sa pagtatapos ng digmaan at sa pagpapalit ng pamunuan.
Kritika sa Pamahalaan
Ayon sa mga ulat, dalawang ministro mula sa kanan—Bezalel Smotrich at Itamar Ben-Gvir—ay sinasabing kasama ni Netanyahu sa paghadlang sa kasunduan. Ang mga hakbang na ito ay tinutuligsa bilang pampulitikang maniobra na naglalagay sa panganib ng mga bihag at ng hinaharap ng Israel.
………..
328
Your Comment