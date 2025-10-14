Nagsimula ang Wilton Park Conference; London Nais ng Pangunahing Papel sa Pagpapanumbalik ng Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasabay ng pagsisimula ng Sharm el-Sheikh summit, nagsimula rin ang internasyonal na pagtitipon ng Wilton Park na nakatuon sa pagpapanumbalik ng Gaza. Dinaluhan ito ng mga politikal na opisyal, diplomatiko, at kinatawan ng mga kumpanyang pangkalakalan mula sa UK at iba pang bansa. Layunin ng pagtitipong ito na iayos ang papel ng London sa post-war reconstruction ng Gaza, gamit ang malinaw na paghahati ng mga responsibilidad sa pagitan ng diplomatikong at pang-ekonomiyang aspeto.
Ayon sa UK Ministry of Foreign Affairs, ang pangunahing pokus ng pagtitipon ay:
Pagpapanumbalik ng imprastruktura – muling pagtatayo ng mga gusali, kalsada, tulay, ospital, paaralan, at iba pang pangunahing pasilidad na nasira ng digmaan.
Repormang institusyonal – pag-aayos ng mga lokal na pamahalaan at institusyon upang masiguro ang maayos na pamamahala at serbisyong pampubliko sa Gaza.
Pagpapanumbalik ng kapasidad pang-ekonomiya – pagbibigay ng suporta sa negosyo, agrikultura, industriya, at iba pang sektor upang muling pasiglahin ang kabuhayan ng mga residente.
Kabilang sa mga dumalo sa Wilton Park conference ay:
Mga kinatawan mula sa iba't ibang bansang Europeo
Mga internasyonal na institusyon sa pananalapi tulad ng World Bank at European Bank for Reconstruction and Development
Ilang kumpanya na aktibo sa sektor ng enerhiya, tubig, at imprastruktura, na handang tumulong sa practical na aspeto ng rebuilding process
Kasabay ng pagtitipong ito, si Keir Starmer, Punong Ministro ng UK, ay dumalo rin sa Sharm el-Sheikh Peace Summit at nagbigay ng pangako na magiging “pinuno” ang London sa yugto ng post-war reconstruction. Sa kanyang pagpupulong kay President Recep Tayyip Erdoğan ng Turkey, pinasalamatan niya ang papel ng Ankara sa pagkamit ng ceasefire at binigyang-diin ang kahalagahan ng momentum sa pagpapatupad ng peace plan. Ayon kay Starmer:
"Dapat maging turning point ang sandaling ito para sa rehiyon, at dapat nating panatilihin ang ating bilis sa ganap na pagpapatupad ng peace plan. Handa ang Britanya na gumanap ng aktibo at pinuno na papel sa susunod na yugto."
Sa kabuuan, malinaw na layunin ng UK na makibahagi nang sentral at pinuno sa rehabilitasyon ng Gaza, kasabay ng diplomatikong presensya sa Sharm el-Sheikh, upang ipakita ang kontribusyon nito sa rehiyon at tiyakin na ang reconstruction ay maiuugnay sa kanilang pamumuno at impluwensya sa politika at ekonomiya.
…………………
328
Your Comment