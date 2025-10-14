Ulo ng Hukbong Sandatahan ng Lebanon: Ang Banta ng Israel sa Lebanon ay Malinaw na Paglabag sa Pandaigdigang Batas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ulo ng hukbong sandatahan ng Lebanon, si Rudolf Heikal, ay muling binigyang-diin ang patuloy na agresyon ng Israel laban sa Lebanon bilang isang direktang banta sa seguridad ng bansa at malinaw na paglabag sa mga internasyonal na batas. Ayon sa kanya, ang mga pag-atakeng ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkawala ng buhay ng mga sibilyan, kundi nagreresulta rin sa malawakang pinsala sa ari-arian at imprastruktura ng Lebanon. Ang ganitong patuloy na agresyon ay naglalarawan ng matagalang banta sa soberanya at seguridad ng bansa.
Inilahad ni Heikal na ang Israel ay patuloy na nagta-target ng mga non-military assets, kabilang ang mga ari-arian at pasilidad na hindi kabilang sa militar. Ang pinakahuling insidente ay ang pag-atake sa al-Masilah, na isa lamang sa maraming lugar na naging biktima ng mga labanan. Idinagdag niya na ang agresyon ng Israel ay nagdudulot ng malawakang takot at kawalan ng katiyakan sa mga residente sa timog Lebanon, na direktang apektado ng mga pagbomba at atake sa kaligtasan ng sibilyan.
Noong madaling araw ng Sabado, isinagawa ng Israel Air Force ang serye ng matinding air strikes sa timog Lebanon. Ang mga lugar sa pagitan ng Masilah at al-Najariyeh ay binomba ilang oras matapos ang pag-atake sa isang tahanan sa Aita al-Shaab, na nagdulot ng panibagong takot sa mga lokal na komunidad. Bagamat iginiit ng Israel na ang mga target ay mga pasilidad ng Hezbollah, ipinapakita ng mga larawan at lokal na ulat na ang mga tinamaan ay mga makinarya sa konstruksyon, kabilang ang mga bulldozer, at hindi mga strategic military facilities. Ito ay nagmumungkahi na ang Israel ay nagpapatuloy ng indiscriminate na pag-atake, na nagdudulot ng pinsala sa ekonomiya at kabuhayan ng mga sibilyan, sa halip na sa mga militante lamang.
Ang insidenteng ito ay naglalarawan ng panganib na kinakaharap ng Lebanon mula sa agresyon ng Israel at kung paano ang patuloy na karahasan ay nagbabanta sa kaayusan ng rehiyon. Binibigyang-diin din ni Heikal ang pangangailangan para sa internasyonal na atensyon at aksyon upang mapanagot ang Israel sa paglabag nito sa internasyonal na batas at upang matiyak ang proteksyon sa mga sibilyan at kanilang ari-arian.
Sa kabuuan, ang pahayag ng ulo ng hukbo ay nagsisilbing babala at panawagan sa parehong lokal at internasyonal na komunidad na hindi dapat balewalain ang mga patuloy na agresyon ng Israel, na maaaring magdulot ng mas malawakang destabilization sa Lebanon at sa buong rehiyon ng Middle East.
………..
328
Your Comment