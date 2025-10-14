UN Secretary-General: Pinapalawak ang Humanitarian Operations sa Gaza sa Harap ng Ceasefire

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ni Antonio Guterres, Secretary-General ng United Nations, ang positibong pagtanggap sa patuloy na ceasefire sa Gaza, na naipapatupad base sa mungkahi ni US President Donald Trump. Kasama rito ang pagpapalaya ng mga bihag at bilanggo mula sa parehong panig — Palestino at Israeli. Sa parehong pagkakataon, iniulat ng UN na pinapalawak nila nang mabilis ang operasyon ng tulong humanitaria sa buong Gaza, bilang tugon sa mga pangmatagalang pinsala at krisis na dulot ng nakaraang labanan.
Ayon sa deputy spokesperson ng UN, ang pagpapatupad ng ceasefire ay nagdudulot ng panibagong pag-asa sa mga mamamayan ng Gaza at Israel. Matapos ang buwan ng pagwasak at takot, nararamdaman ng mga residente ang simula ng katahimikan at pagkakataon upang makabawi mula sa matinding pinsalang natamo. Ang UN at mga humanitarian partners nito ay agad na nagtutulak upang maabot ang mga lugar na matagal nang hindi naaabot at magbigay ng pangunahing tulong, mula sa pagkain, tubig, gamot, at iba pang pangangailangang pangkalusugan.
Ipinaliwanag ni Farhan Aziz Haq, deputy spokesperson, na ang mga ahensya ng UN ay nakaka-access na ngayon sa mga rehiyon na matagal nang hindi naaabot, at nakapagbibigay ng mga kritikal na serbisyong pangbuhay sa mga tao. Bagamat ito ay isang unang hakbang patungo sa stabilisasyon at pag-restore ng pangunahing dignidad ng tao, nananatiling malawak ang pangangailangan sa mga mamamayan ng Gaza. Mahalaga rin ang sustainable access at sapat na pondo upang tuloy-tuloy na maipagkaloob ang tulong sa lahat ng apektadong lugar.
Pinayuhan ng UN Secretary-General ang lahat ng partido na patatagin ang ceasefire at gamitin ito bilang daan patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Ang UN ay nananawagan na ang ceasefire ay hindi lamang pansamantalang tigil-putok, kundi simula ng proseso ng rebuilding at humanitaria recovery sa Gaza. Binibigyang-diin din ng UN ang pangangailangan ng coordinated efforts sa pagitan ng international partners, kabilang ang mga NGO at donor countries, upang matugunan ang malawakang pinsala, rehabilitasyon ng infrastruktura, at pangangalaga sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente.
Analitikal, makikita ang ilang mahahalagang aspeto:
Ceasefire bilang Simula ng Pagbangon – Ang pagtigil ng labanan ay nagbubukas ng espasyo para sa humanitarian access at mabilisang distribusyon ng tulong, na kritikal sa mga apektadong populasyon.
Pandaigdigang Koordinasyon at Pondo – Ang UN ay nakadepende sa tulong mula sa iba’t ibang international actors upang matiyak na ang tulong ay sustainable at makakarating sa lahat ng lugar na labis ang pinsala.
Pagprotekta sa Dignidad ng Tao – Ang mabilis na humanitarian response ay nakatutok hindi lamang sa pisikal na kaligtasan, kundi sa pag-restore ng dignidad ng tao, isang aspeto ng humanitaria na madalas na napapabayaan sa gitna ng militar na operasyon.
Pagpapalakas ng Hope at Stability – Sa pamamagitan ng ceasefire, nabibigyan ang mamamayan ng Gaza ng pagkakataong magkaroon ng panibagong pag-asa, pagbabalik ng ilang normalidad, at maagang simula ng reconstruction at social recovery.
Sa kabuuan, ang pahayag ng UN ay nagpapakita ng kritikal na papel ng international community sa post-conflict recovery, habang pinapakita rin ang kahalagahan ng ceasefire bilang unang hakbang patungo sa mas malawak na kapayapaan at humanitaria stabilization sa Gaza.
