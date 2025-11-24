Video | Seremonya ng Libing para sa Nakatatandang Komandante ng Hezbollah sa Lebanon, Martir Haytham Ali al-Tabatabai, at Kanyang mga Kasamahan sa Tim

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang seremonya ng libing para kay Martir Haytham Ali al-Tabatabai, isa sa mga nakatatandang komandante ng Hezbollah sa Lebanon, ay ginanap ngayong araw sa timog na suburb ng Beirut na may malawak na pagdalo ng mga mamamayang Lebanese at mga opisyal. Ang kanyang labi, kasama ang ilang kasamahan na nasawi sa kamakailang pag-atake, ay inihatid ng malaking hanay ng mga nagluluksa.
Ayon sa pahayag ng Hezbollah, si Haytham Ali al-Tabatabai at apat sa kanyang mga kasamahan ay nawalan ng buhay sa isang pag-atakeng panghimpapawid na isinagawa ng Israel sa Harat Hreik.
..........
328
Your Comment