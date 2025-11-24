Inaresto ng Indonesia ang Iranianong Oil Tanker at Inilagay sa Subasta

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa ulat ng portal ng balita na “Jakarta Globe”:
Inihayag ng Tanggapan ng Pangkalahatang Tagausig ng Indonesia na ang Iranian oil tanker na MT Arman 114, kasama ang kargamento nitong 1.2 milyong bariles ng light crude oil, ay inilagay na sa opisyal na subasta.
Ang panimulang halaga para sa subastang ito ay itinakda sa 1.17 trilyong rupiah (70 milyong dolyar).
Ang nasabing oil tanker ay inaresto batay sa pasya ng Batam District Court noong 10 Hulyo 2025, bilang bahagi ng isang kaso na may kaugnayan sa polusyon sa karagatan.
..........
328
Your Comment