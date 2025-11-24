Hagari: Natalo kami sa digmaan ng social media; kailangan nating bumuo ng bagong makinaryang pang-propaganda

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa ulat ng Middle East Monitor: Ipinahayag ng dating tagapagsalita ng militar ng Israel sa taunang pagpupulong ng Jewish Federations of North America sa Washington D.C. na ang Israel ay “natalo sa digmaan ng social media” at kinakailangang magtayo ng bagong, mas malakas na sistema ng propaganda.
Iminungkahi niya na ang bagong modelong ito ay dapat iayon sa kakayahan at estruktura ng Unit 8200 ng hukbong sandatahan ng Israel.
Ayon kay Hagari, sa ganitong uri ng tunggalian, dapat ituon ng Israel ang pansin hindi sa mahahabang teksto, kundi sa mga larawan, bidyo at estadistika.
Mungkahi rin niya ang paglikha ng isang yunit na tututok sa pagmamanman ng nilalaman ng mga online platforms, at na may kapasidad na mabilis na tumugon sa iba’t ibang wika sa mga pamahalaan at institusyon ng media.
Hinimok din ng dating tagapagsalita ng militar ng Israel ang pagtatatag ng isang sistematikong network ng mga pekeng account, automated bots, at paggamit ng mga hindi opisyal na blogger—na “mas mainam kung mula sa hanay ng mga kabataang babae.”
