Trump: May mabuting pag-unlad na nagaganap sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, na nagaganap ang isang positibong pag-unlad sa mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, kasunod ng kanyang ipinapanukalang plano para sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine.
Batay sa mga ulat, ang balangkas ng naturang panukala ay nagtatadhana na isuko ng Ukraine ang bahagi ng teritoryo nito, bawasan ang antas ng kanilang puwersang militar, at bawiin ang pagsisikap nito para sa pagiging kasapi ng NATO.
