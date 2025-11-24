Pagpuna ng Russia sa mga Kahinaan ng Plano ni Trump sa United Nations

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag ng kinatawan ng Russia sa pagpupulong ng UN Security Council hinggil sa usapin ng Palestina: Wala pa ring mahahalagang at seryosong hakbang na naisagawa matapos ang dalawang taon ng digmaan.
Hinahamon namin ang Israel na palayain ang mga bihag at pahintulutan ang pagpasok ng tulong makatao sa Gaza.
Sa nakalipas na 24 oras, mahigit 23 katao ang napatay sa Khan Younis dahil sa mga pag-atake ng Israel.
Ang tinatawag na “dilaw na linya” na itinakda bilang hangganan sa Gaza ay hindi malinaw at ang tanging resulta lamang ay ang patuloy na pamamaril sa mga sibilyan.
Hindi rin malinaw kung paano dapat isagawa ang pag-disarma sa Hamas, at kung ano ang magiging papel ng Palestinian Authority sa prosesong ito.
Kapwa panig ang lumalabag sa tigil-putukan at nagpapatuloy sa pagpatay.
