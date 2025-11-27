Mahigit 288,000 pamilyang Palestino sa Gaza ang kasalukuyang naiwan sa gitna ng matinding lamig at pag-ulan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ng pinuno ng Government Media Office sa Gaza Strip na ang mga kamakailang pag-ulan ay nagdulot ng pag-apaw ng tubig sa humigit-kumulang 22,000 tolda, at iniwang mahigit 288,000 pamilyang Palestino na walang anumang kagamitan o tirahan sa nagbabadyang lamig at patuloy na pag-ulan.
Binanggit ni Ismail al-Thawabta, sa isang panayam sa Al Jazeera, na ang malakas na pag-ulan ati pagkapunit ng mga tolda ng mga lumikas na pamilya ay nagresulta na sa tinatayang 3.5 milyong dolyar na pinsala.
Itinuring din ng pinuno ng Government Media Office sa Gaza ang puwersang pananakop ng Israel bilang responsable sa paglala ng krisis pang-humanitario sa rehiyon, at nanawagan sa naturang rehimen na sumunod sa mga itinakdang pamantayang makatao.
MAIKLING KOMENTARYO
1. Laganap na Humanitarian Crisis
Ang ulat ay malinaw na tagapagpahiwatig ng lumalalim na krisis sa Gaza, kung saan daan-daang libong pamilya ang walang proteksyon laban sa mga elemento tulad ng lamig, ulan, at baha. Ito ay nagpapakita ng kabiguan ng mga istruktura at serbisyong panlipunan dahil sa patuloy na pag-atake at pagbara ng tulong.
2. Pinsalang Lumalampas sa Pisikal
Ang pagkasira ng 22,000 tolda ay hindi lamang materyal na pagkalugi. Ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng kaunting seguridad at dignidad ng mga lumikas na pamilya, lalo na ng mga bata, kababaihan, at matatanda. Ang kabuuang pinsalang umabot sa 3.5 milyong dolyar ay hindi sapat upang sukatin ang aktuwal na human cost ng krisis.
3. Pananagutan sa Pagtindi ng Fajang Humanitario
Ang pahayag ng Government Media Office na itinuturing na responsable ang okupasyong Israeli ay sumasalamin sa patuloy na akusasyong internasyonal hinggil sa paglabag sa karapatang pantao, mga hadlang sa pagpasok ng tulong, at kawalan ng mga ligtas na lugar para sa mga sibilyan.
4. Panganib ng Panibagong Paglala
Ang pagpasok ng tag-ulan sa Gaza ay nagdadala ng panibagong yugto ng paghihirap. Kung hindi agad mapapawi ang mga restriksiyon sa tulong at hindi maipatutupad ang mga protocol sa humanitarian relief, maaari pang tumaas ang bilang ng mga nagkakasakit, nagugutom, at walang matulugan.
5. Pangangailangan ng Internasyonal na Aksiyon
Ang ganitong uri ng krisis ay nangangailangan ng agarang atensyon mula sa pandaigdigang komunidad, lalo na sa larangan ng humanitarian corridors, emergency shelters, at pangmatagalang solusyong nakabatay sa internasyonal na batas.
