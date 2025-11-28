Ang Kataas-taasang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: Ang Basij ay isang mahalagang kilusang pambansa + Video

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pahayag na ito ay nagmumula sa Kataas-taasang Pinuno ng sistemang pulitikal ng Islamikong Republika ng Iran, na tumutukoy sa Basij—isang organisasyong boluntaryong panlipunan at paramilitar—bilang isang “mahalagang kilusang pambansa.” Sa kontekstong pampulitika ng Islamikong Republika ng Iran, ang Basij ay matagal nang inilalarawan bilang haligi ng ideolohikal na suporta para sa estado, partikular sa pagpapanatili ng kaayusan, pagpapatupad ng mga programang panlipunan, at paminsan-minsan ay pagtugon sa mga krisis.
Ang pagtawag dito bilang isang “mahalagang kilusang pambansa” ay nagpapahiwatig ng tatlong mahahalagang dimensiyon:
1. Dimensiyong Panlipunan:
Binibigyang-diin ng pahayag ang papel ng Basij bilang tagapag-ugnay ng mga boluntaryong mamamayan sa mga gawaing pangkomunidad—mula sa serbisyong pangkalamidad hanggang sa mga proyektong pang-edukasyon at pangkabuhayan.
2. Dimensiyong Pampulitika:
Ang pag-highlight sa Basij sa ganitong paraan ay nagpapalakas ng simbolikong lehitimasyon ng estado. Ito ay isang paraan upang maipakita ang malawak at matatag na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at karaniwang mamamayan, ayon sa pananaw ng pamunuan.
3. Dimensiyong Pambansa at Ideolohikal:
Nagpapahiwatig ang pahayag ng patuloy na pagtatangkang palakasin ang pambansang identidad at pagkakaisa sa ilalim ng ideolohiyang rebolusyonaryo. Sa ganitong naratibo, ang Basij ay hindi lamang mekanismo ng seguridad kundi bahagi ng “moral” at “kultural” na imprastruktura ng bansa.
Sa kabuuan, ang pahayag ay isang maikling ngunit makabuluhang deklarasyon na nagpapakita ng sentral na papel ng Basij sa istratehikong pananaw ng pamunuan ng Iran—isang organisasyong inilalarawan hindi lamang bilang yunit na pangseguridad, kundi bilang sagisag ng pambansang pagkakaisa at boluntaryong paglilingkod sa bansa.
