Ang Kataas-taasang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: Mula sa Iran itinatag ang pagpapalawak ng kilusang paglaban sa mundo + Video

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa kanyang talumpati sa telebisyon kagabi, binigyang-diin ni Ayatollah Khamenei, na ang Basij ang ugat at pangunahing tagapagpasikad ng kilusang paglaban (Resistance Movement) sa Iran at sa iba’t ibang panig ng mundo. Sa pagbanggit niya sa lumalawak na suporta ng mamamayan para sa kilusang paglaban na makikita sa mga lansangan ng Europa at Estados Unidos, inilarawan niya ang pag-usbong na ito bilang isang “mahalagang pagdami” na nagsimula sa Iran at ngayo’y makikita na sa malaking bahagi ng pandaigdigang lipunan.
Binanggit din ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon, na ang Basij ay dapat patuloy na palakasin at palaganapin sa bawat henerasyon sa loob ng Islamikong Republika ng Iran. Idinagdag niya: “Habang buhay at aktibo ang Basij, nananatiling buhay ang paglaban.” Binigyang-diin niya na ang pagkakaroon ng masigla at masipag na mga kasapi ng Basij ay nakapagpapatatag ng kilusang paglaban laban sa mga mapang-abuso at nakapagbibigay ng suporta sa mga inaaping mamamayan sa iba’t ibang panig ng mundo.
Pinalawak na Analitikong Komentaryo
Ang talumpati ay nakapaloob sa mas malawak na diskurso ng Iran hinggil sa tinatawag nitong “jaryan-e moqavemat” o kilusang paglaban, isang konseptong ideolohikal at pampulitika na ginamit ng pamunuan ng Iran sa loob ng mahigit apat na dekada.
1. Posisyon ng Basij bilang institusyon
Sa pananaw ng pamumuno, ang Basij ay itinuturing hindi lamang bilang puwersang panseguridad, kundi bilang ideolohikal na imprastruktura ng estado.
Ang paglalarawan dito bilang “ugat at motor ng paglaban” ay nagpapakita ng intensyong iposisyon ang Basij bilang:
tagapagpanatili ng rebolusyonaryong identidad,
mekanismo ng mobilisasyong panlipunan, at
simbolo ng kolektibong pakikisangkot sa pambansang layunin.
2. Pandaigdigang pagbanggit sa “paglaban”
Ang referensya sa protesta o kilos-mamamayan sa Europa at Amerika ay retorikal na paraan upang ipakita na ang konsepto ng paglaban—ayon sa pananaw ng pamumuno—ay hindi na lokal, kundi may pandaigdigang presensya. Ito ay isang:
pagsisikap na bigyang-legitimasyon ang posisyong panlabas ng Iran,
pagpapakita na ang mga pandaigdigang kilusang pampolitika ay nakikita bilang kaalyado o kapareho ng “linya ng paglaban,” at
pagpapatibay sa naratibo na ang ideolohiya ng paglaban ay may naka-ugat na impluwensya.
3. Intergenerational na pagbibigay-diin
Ang pahayag na ang Basij ay kailangang “palakasin at itaguyod sa bawat henerasyon” ay isang indikasyon ng:
paglalayong maipasa ang ideolohikal na balangkas sa kabataan,
pagpapatatag sa institusyon upang hindi ito umasa lamang sa kasaysayan nang walang modernisasyong panlipunan, at
pagpapanatili ng suporta para sa mga patakarang panloob at panlabas ng bansa.
4. Narratibo ng “paglaban” laban sa "mga mapang-abuso"
Ang paggamit ng terminong “mga nang-aabuso” o “mapang-api” ay bahagi ng mas matagal nang diskursong rebolusyonaryo na naglalarawan ng internasyonal na tensiyon sa moral na balangkas. Ito ay retorika na:
naghahanap ng moral na pagkakahanay,
nagpapalakas sa ideya ng pambansang tungkulin, at
nag-uugnay sa mga lokal na tagasuporta sa isang mas malaking layunin.
