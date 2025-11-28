Bagong Tweet sa Wikang Hebreo Mula sa Media ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Ayatollah Khamenei: “Ang pinaka-kinasusuklamang organisasyon at naghaharing grupo sa buong mundo ay ang rehimeng Siyonista; ang Amerika ay nasa tabi nito, at ang pagkasuklam sa nasabing rehimen ay tiyak na umaabot at lumilipat din sa Amerika.”
Pinalawig na Analitikong Puna
1. Estratehikong Paggamit ng Wika: Bakit Hebreo?
Ang paggamit ng wikang Hebreo sa tweet ay isang sinadyang hakbang sa larangan ng strategic communication.
• Direktang tumatarget ito sa lipunang Israeli at sa kanilang mga institusyong pampulitika.
• Lumilikha ito ng mensaheng hindi lamang para sa rehimen kundi pati na rin sa mismong mamamayan, na nagpapalakas sa “psychological pressure narrative.”
2. Malinaw na Posisyong Pampulitika Laban sa Rehimeng Siyonista
Sa pahayag, ineekspresong muli ang matagal nang paninindigan ng Iran laban sa:
* mga patakaran ng rehimeng Siyonista,
* ang kanilang internasyonal na kilos militar,
* at ang paraan ng pakikitungo sa mga Palestino.
Ang paggamit ng terminong “pinaka-kinasusuklamang organisasyon” ay nagpapakita ng matinding kritisismo na hindi lamang pampulitika kundi moral at ideolohikal.
3. Kritika sa Estados Unidos Bilang Kaakibat
Ang pagbanggit na ang Amerika ay “nasasapian” ng parehong antas ng pagkasuklam ay nagpapahiwatig ng:
* pagturing sa U.S. bilang pangunahing tagasuporta ng Israel,
* pag-uugnay sa internasyonal na galit sa mga polisiya ng dalawang bansa,
* pagpapakita ng domino effect sa kanilang global reputation.
Sa pananaw ng Iran, anumang pagbatikos sa Israel ay awtomatikong tumutugon sa Amerika bilang “political enabler.”
4. Diskurso ng Lehitimasyon at Moral Authority
Sa mensahe, ipinapakita ng Iran na:
* ang moral at internasyonal na lehitimasyon ng Israel at ng U.S. ay bumabagsak,
* at ang pagtaas ng kritisismo sa buong mundo ay itinuturing na ebidensiya ng “pagkawala ng katanggap-tanggap na pamumuno.”
Ang ganitong naratibo ay bahagi ng mas malawak na legitimacy contest sa pagitan ng Iran at Kanluran.
5. Reaksiyong Inaasahan sa Social Media Ecosystem
Sa antas ng digital influence, ang naturang tweet ay inaasahang magdudulot ng:
* debate sa pagitan ng mga tagasuporta at kritiko sa loob mismo ng Israel,
* pagtaas ng media attention,
* at paglawak ng “information battleground” hinggil sa Middle East geopolitics.
Ang mga ganitong tweet ay nagiging micro-interventions sa pandaigdigang diskurso.
6. Pandaigdigang Konteksto: Tensyon, Digmaan, at Imahe ng Kapangyarihan
Sa kasalukuyang situwasyong internasyonal—lalo na sa Gitnang Silangan—ang pahayag ay nauugnay sa:
* nagpapatuloy na tunggalian sa Gaza,
* lumalawak na pagkondena ng maraming bansa sa mga aksyon ng Israel,
* at lumalalim na hidwaan ng Iran at U.S. sa larangan ng geopolitika.
Sa ganitong konteksto, ang tweet ay hindi simpleng opinyon, kundi bahagi ng isang geopolitical signaling mechanism.
..........
328
