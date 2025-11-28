Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinimulan ngayong araw ng mga sundalong Siyonista ang paglalagay ng mabibigat na kagamitang militar sa loob ng mga kampo ng Tulkarem at Nour Shams sa hilagang bahagi ng West Bank, at idinahilang ito raw ay para sa pag-aaspalto at pagsasaayos ng mga kalsada.
Itinuturing ang hakbang na ito bilang isang paunang yugto ng operasyong naglalayong baguhin ang heograpikal na anyo ng mga naturang kampo, upang mapadali ang paggalaw ng hukbong Israel sa lugar para sa kanilang mga layuning militar.
Ipinahayag ni Faisal Salama, deputy governor ng Tulkarem, na sa mga nagdaang buwan ay winasak ng rehimeng Siyonista ang napakaraming mga tahanan sa mga kampong ito—kinumpirma niyang dalawang libong yunit ng pabahay ang tuluyang giniba sa rehiyon.
Ayon pa sa kaniya, ang mga kalsadang muling bubuksan at aaspaltuhin ay idinisenyo lamang upang paboran ang malayang pagpasok at operasyon ng hukbong Israel sa loob ng mga kampo, para sa mga layuning purong militar.
Pinalawig na Analitikong Puna
1. Militarisasyon sa Anyong “Reconstruction”
Ang pagtawag ng Israel sa pagdadala ng heavy equipment bilang simpleng *road repair* ay isang kilalang taktika sa larangan ng military urbanism.
• Sa halip na rekonstruksiyon para sa publiko, nagreresulta ito sa pagpapalawak ng kontrol militar.
• Ang “pag-aaspalto” ay nagiging pabalat-bunga para sa paglikha ng mga daang eksklusibo para sa hukbo.
2. Pagbabago ng Heograpiya Bilang Paraan ng Kontrol
Ang sinasabing “geographical reconfiguration” ay isang estratehikong hakbang:
* pagwasak sa lumang estruktura,
* paglikha ng bagong grid ng kalsada,
* pagtanggal sa natural na balakid para sa mabilis na operasyon ng militar.
Ito ay nagbubukas ng mas madaling ruta para sa raid, surveillance, night operations, at paggalaw ng armored vehicles.
3. Sistematikong Pagpapalayas sa Mga Residente
Ang pagkasira ng mahigit 2,000 yunit ng pabahay ay hindi simpleng collateral damage.
• Isa itong pattern ng demographic engineering, kung saan unti-unting napipilitang lumikas ang mga Palestinian.
• Ang pagwasak sa buong block o kampo ay lumilikha ng *psychological displacement*—takot, kawalan ng tirahan, at kawalang-katiyakan.
4. Pagbabago sa Lupa Bilang Pampulitikang Estratehiya
Sa pandaigdigang konteksto, ang ganitong hakbang ay bahagi ng:
* pagpapatibay ng Israeli military corridor sa hilagang West Bank,
* paghahanda sa mas malakihang operasyon,
* at pagtatatag ng long-term presence na nakabalangkas bilang “infrastructure improvement.”
Sa usaping pampulitika, ang kontrol sa lupa ay kapantay ng kontrol sa populasyon.
5. Direksiyon ng Oplan: Para Lamang sa Militar, Hindi sa Sibilyan
Ayon sa pahayag ng deputy governor, ang disenyo ng mga muling binubuksang ruta ay:
• hindi para sa sibil na transportasyon,
• hindi para sa pang-ekonomiyang rehabilitasyon,
• kundi malinaw na para i-optimize ang operasyon ng hukbong Israel sa loob ng kampo.
Ipinapakita nito ang pagbagsak ng anumang pampublikong justification—pure military calculus.
6. Epekto sa Sosyo-Pulitikal na Landscape
Ang pagtatayo ng bagong military passages ay nagdudulot ng:
* pagtaas ng tensyon sa mga kampong refugee,
* kawalan ng seguridad sa pang-araw-araw na buhay,
* at mas matinding protesta laban sa “creeping annexation.”
Sa mas malawak na pananaw, ito ay bahagi ng patuloy na displacement cycle sa West Bank.
