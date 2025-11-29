Inihayag ng Channel 14 ng rehimeng Zionista na ang mga operasyonal na alituntunin ng mga puwersang militar nito sa timog ng Syria ay sumailalim sa mul

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa ulat, mula ngayon ay pahihintulutan ang mga sundalo na targetin ang anumang uri ng “posibleng banta,” armado man o hindi armado, nang hindi kinakailangang humingi ng pahintulot o koordinasyon mula sa sentral na pamunuan.
Analitikal Komentaryo
1. Pagbabago sa Doktrina ng Operasyon
Ang muling pagsusuri ng mga operasyonal na patakaran ay nagpapahiwatig ng paglilipat sa mas agresibong taktikal na direksiyon, lalo na sa mga hangganang malapit sa Syria. Ipinapakita nito na ang rehimen ay naghahanda para sa mas mabilis at walang-hadlang na pagsasagawa ng mga aksyon militar.
2. Pagpapalawak ng Awtoridad ng mga Sundalo
Ang pagbibigay-pahintulot sa mga sundalo na targetin ang mga “posibleng banta” kahit hindi armado ay isang makabuluhang pagpapalawak ng kapangyarihan sa antas ng field operations. Sa mga sitwasyong tulad nito, lumalaki ang panganib ng:
maling target
labis na paggamit ng puwersa
pagtaas ng tensyon sa mga sibilyang lugar
Ito ay nagdudulot ng malubhang implikasyong pang-humanitarian.
3. Malawakang Epekto sa Seguridad ng Rehiyon
Sa konteksto ng patuloy na alitan sa Syria at mas malawak na rehiyonal na tensyon, ang ganitong uri ng patakaran ay maaaring magbukas ng bagong yugto ng hindi kontroladong eskalasyon, lalo na kung magkakaroon ng:
maling interpretasyon ng “banta”
mabilis na pag-init ng sitwasyon sa mga hangganang militar
Ang paglipat na ito ay nakikita ng mga tagamasid bilang hakbang tungo sa preemptive at unilateral na operasyon.
4. Pagtatasa ng Mensahe
Sa antas ng stratehiya, ang pagbabago sa patakaran ay nagpapadala ng mensahe ng “deterrence,” ngunit ang epekto nito ay maaaring kabaligtaran—pagpapalalim ng kawalan ng katatagan sa timog Syria at sa mas malawak na rehiyon.
.......
328
Your Comment