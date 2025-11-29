Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Base sa Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa programa ng paggunita kay Martir Haitham Tabatabaei at ng kanyang mga kasamahan:
“Ito ay isang malinaw na paglabag at isang tahasang krimen. Mayroon kaming karapatang tumugon dito, at kami ang magtatakda kung kailan ito gagawin.”
Ipinadala si Sayyid Abu Ali sa Yemen upang magsagawa ng pagsasanay, kung saan siya ay nag-iwan ng mahalagang at kapansin-pansing impluwensiya—hanggang sa naging labis siyang minahal ng mga Yemeni.”
“Ang yumaong komandante na si Tabatabaei ay nagtungo sa Yemen at nanatili roon nang siyam na taon—mula 2015 hanggang sa simula ng 2024—upang tumulong sa mga kapatid nating Yemeni sa larangan ng pagsasanay at paghahanda.”
Analitikal Komentaryo sa Series Edition
1. Pahayag ukol sa “tamang oras ng tugon”
Ang pahayag ng Kalihim-Heneral ay nakapaloob sa retorika kung saan binibigyang-diin ng mga kilusang pampulitika at pangmilitar ang kanilang diskarte sa pagtugon sa mga pangyayaring itinuturing nilang agresyon. Sa ganitong konteksto, ang pagbanggit ng “kami ang magtatakda ng oras” ay bahagi ng messaging strategy na naglalayong ipakita ang kontrol at pagpipigil.
2. Ang papel ni Sayyid Abu Ali sa Yemen
Ang paglalarawan kay Sayyid Abu Ali bilang may “malinaw at kapansin-pansing impluwensiya” ay nagpapahiwatig ng kanyang operasyonal at pang-organisasyong papel sa mga programang pangpagsasanay. Sa mga diskursong pampulitika, ang ganoong kontribusyon ay kadalasang itinatampok upang bigyang-diin ang strategic value ng isang indibidwal sa mas malawak na konteksto.
3. Siyam na Taong Paglilingkod ni Haitham Tabatabaei
Ang detalye ng siyam na taong pananatili ni Martir Haitham Tabatabaei (2015–2024) sa Yemen ay nagpapakita ng pangmatagalang paglahok sa istrukturang pagsasanay. Sa pananaw ng maraming tagamasid, ang ganoong presensya ay may implikasyon sa:
pagbuo ng kapasidad ng lokal na alyadong grupo,
pagbabago ng balanse ng seguridad sa rehiyon,
at paghubog ng relasyon sa pagitan ng iba’t ibang aktor sa Gitnang Silangan.
4. Mas Malawak na Konteksto sa Rehiyon
Ang naturang mga pahayag ay madalas na lumalabas sa gitna ng malawak na tensyon sa rehiyong West Asia, kung saan ang mga insidente ng pag-atake, pagpaslang, at pag-angkin ng pananagutan ay may direktang epekto sa:
diplomasya,
seguridad ng mga hangganan,
at diskursong pampolitika sa loob at labas ng Lebanon.
Ang komentaryong ito ay naglalayong magbigay-linaw at konteksto, hindi upang suportahan o pasiglahin ang anumang aksyong marahas.
