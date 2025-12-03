Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Habang humaharap ang Israel sa isang walang-kaparis na pagbaba ng suporta mula sa publikong Amerikano, inilunsad nito ang pinakamalaking kampanyang pampromosyon sa kasaysayan nito—ang pag-imbita sa isang libo’t dalawampung (1,020) personalidad mula sa sektor ng ebanghelikal at mga kilalang influencer mula sa Estados Unidos. Layunin ng pagbisitang ito na lumikha ng bagong naratibo at bigyang-katwiran ang mga paglabag at pag-atake na iniuugnay sa rehimeng Siyonista. Inaasahan na ibabahagi ng mga bisita sa milyun-milyong tagasubaybay ang kanilang “karanasan” sa mga teritoryong sinasakop upang maibalik ang nabuburang suporta—kahit sa hanay ng mga Protestanteng Ebanghelikal na dating matibay na tagasuporta ng Israel.
Mula sa mga simbolikong pagbisita, mga talumpati ng mga dating bihag, hanggang sa pakikipagpulong sa matataas na opisyal, ang buong programa ay idinisenyo upang muling ihubog ang imahe ng Israel. Maging ang mga tagapag-organisa ay umamin: kung walang suporta ng mga grupong ebanghelikal, malulugi ang Israel sa “digmaan ng naratibo”—isang digmaang lalo ngayong umiikot sa pag-impluwensiya sa opinyong publiko ng Estados Unidos.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitiko
1. Isang Malawakang “Narrative Offensiv”
Ang paggamit ng 1,020 personalidad mula sa relihiyoso at digital-media space ay nagpapakita ng paglipat ng estratehiya mula militar tungo sa information warfare. Sa panahon kung saan bumabagsak ang simpatya ng publiko, lalo na sa kabataang Amerikano, ang Israel ay nagsasagawa ng isang full-spectrum influence operation upang muling makabuo ng moral at emosyonal na suporta.
2. Papel ng Evangelical Lobby
Ang evangelical community ang isa sa pinakamakapangyarihang puwersang pampulitika sa US. Ang programang ito ay nagpapahiwatig ng pagkabalisa ng Israel na ang dating “rock-solid” na suporta ay maaaring manghina. Ang pag-imbita sa kanila nang sabay-sabay ay isang senyal na kailangan ang immediate narrative repair.
3. Ang Social Media bilang Sandata
Ang mga influencer na bahagi ng grupo ay may access sa milyun-milyong tagasunod. Ito ay gumagawa ng isang amplified propaganda ecosystem, kung saan ang mga curated tours ay isinasalin sa emosyonal at mababaw na content na madaling i-share. Ang operasyon ay malinaw na nagtatarget ng Gen Z at Millennials, mga sektor na lumalayo na sa tradisyonal na pro-Israel alignment.
4. Ethical at Public Relations Implications
Ang hakbang na ito, bagaman taktikal, ay nagdadala rin ng moral hazard: ang paggamit ng relihiyosng lider at social personalities upang i-whitewash ang mga alegadong paglabag sa karapatang pantao ay maaaring makaapekto sa kredibilidad ng parehong Israel at ng mga organisasyong lumahok.
5. Contest of Narratives sa American Public Sphere
Ang tinatawag na “digmaan ng naratibo” ay mas tumitindi ngayon:
Ang mga human rights report ay tumataas;
Ang mga kabataang Amerikano ay nagiging mas kritikal;
Ang political landscape ay nahahati.
Kaya ang operasyon ay hindi lamang turismo—ito ay isang strategic psychological and political operation na nakasentro sa paghubog ng kolektibong persepsyon.
