Video | Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran: Dapat mag-ingat ang ating mga media na hindi maitampok o maikalat ang maling pananaw ng Kanluraning k

Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitiko
Ang pahayag ay tumutukoy sa tinatawag na commodification ng kababaihan sa ilang sektor ng kulturang Kanluranin—kung saan ang halaga ng kababaihan ay kadalasang nagiging nakabatay sa anyo, consumer value, o pagiging object ng entertainment at advertisement. Sa pananaw ng Pinuno, ito ay isang “maling ideolohiyang pangkultura” na dapat iwasang ipalaganap ng media sa Iran.
2. Pagtawag sa Responsableng Media Ethics
Ang pahayag ay naglalayong bigyan ng paalala ang media na maging tagapag-ingat ng kultural na identidad, hindi tagapagpasa ng mga dayuhang pananaw na maaaring magdulot ng cultural disorientation sa kabataan. Sa kontekstong ito, ang media ay hindi lamang tagapagbalita kundi tagapagtaguyod ng moral at panlipunang direksiyon.
3. Debate sa Pagitan ng Dalawang Paradigma
Ang isyung ito ay nakaugat sa mas malalim na pagtutunggali ng dalawang pananaw:
Kapitalistang komersyalisasyon ng kababaihan, at
Tradisyonal–rebolusyonaryong konsepto ng dignidad at tungkulin.
Sa mga bansang tulad ng Iran, ang ganitong talakayan ay may ideolohikal at pampublikong implikasyon sa patakarang pangkultura.
4. Epekto sa Industriya ng Media at Produksiyon
Sa praktikal na aspeto, maaaring magresulta ang ganitong pahayag sa:
mas mahigpit na kurasyon ng content,
pagbabawas sa mga modelong Westernized beauty standards,
at paglikha ng mga programang mas nakatuon sa dignidad, edukasyon, at empowerment ng kababaihan sa konteksto ng lokal na kultura.
