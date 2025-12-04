Tanggapan ng United Nations sa Lebanon: “Maging handa sa digmaan” / Estados Unidos: “Hindi pa ngayon”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inatasan ng Tanggapan ng United Nations sa Lebanon ang mga internasyonal at makataong organisasyon na aktibahin ang kanilang mga emergency plan, kasabay ng babala tungkol sa posibilidad ng pagputok ng digmaan sa Lebanon. Ayon sa mga pagtataya, ang naturang tunggalian ay maaaring magresulta sa malawakang paglikas ng mga mamamayan at sa posibleng pag-atake mula sa himpapawid at lupa sa timog at Bekaa.
Kasabay nito, iniulat ng mga pinagmumulan sa Estados Unidos na pinayuhan ng Washington ang rehimeng Israeli na ituon muna ang pansin nito sa planong pang-ekonomiya ni Trump at sa mga pag-uusap na pampulitika. Dagdag pa rito, wala umanong balak ang Estados Unidos sa kasalukuyan na makialam nang direkta o magpalala ng tensiyon sa Lebanon, Syria, at Gaza.
Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Ang pahayag ng Tanggapan ng UN sa Lebanon ay isang malinaw na indikasyon na ang mga institusyong pandaigdig ay seryosong tinatanggap ang posibilidad ng mabilis na paglala ng tensiyon. Ang pag-activate ng emergency plans ay karaniwang ginagawa lamang kapag may mataas na antas ng panganib sa sibilyang populasyon.
2. Ang potensiyal na pag-atake sa timog at Bekaa ay sumasalamin sa karaniwang mga hotspot ng sigalot sa kasaysayan ng Lebanon–Israel tensions. Ang anumang paglawak ng operasyong militar sa mga lugar na ito ay maaaring magbukas ng panibagong humanitarian crisis.
3. Ang posisyon ng Estados Unidos na umiwas muna sa direktang interbensiyon ay nagpapahiwatig ng mas maingat na estratehiya. Sa halip na suportahan ang agarang aksyong militar, hinimok nito ang Israel na pagtuunan ng pansin ang ekonomiyang programa at diplomatic track, na nagpapakita ng pagnanais na pigilan ang mas malawak na rehiyonal na pagputok ng tunggalian.
4. Ang pagtutok sa planong pang-ekonomiya ni Trump ay maaaring may dalawang layunin: una, upang gawing mas katanggap-tanggap sa domestic at international audience ang polisiya ng Israel; ikalawa, upang bigyang-puwang ang negosasyong pampulitika na maaaring magbukas ng alternatibong solusyon sa tensiyon.
5. Gayunman, ang ganitong posisyon ng Washington ay maaaring magdulot ng ambigwidad. Habang pinipigilan nito ang paglala ng tensiyon, maaari rin itong ma-un interpret bilang kakulangan ng determinasyon na pigilan ang anumang unilateral na aksyong militar ng Israel. Ito ay nag-iiwan sa Lebanon sa kalagayang mataas ang panganib ngunit limitado ang garantiya ng proteksiyon.
6. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng UN warnings at US political recalibration ay nagpapakita na ang sitwasyon sa Lebanon ay nasa isang kritikal na yugto. Anumang maliit na paggalaw sa militar o diplomatikong larangan ay maaaring magbunga ng mga malalaking pagbabago sa seguridad ng rehiyon.
