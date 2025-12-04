Hindi bumoto si Netanyahu para sa plano ni Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang 20-puntos na planong pangkapayapaan ni Trump ay inilagay sa botohan sa parlamento ng rehimeng Siyonista; subalit si Netanyahu at ang kaniyang koalisyon ay hindi dumalo sa sesyon.
Ang planong ito, na iniharap ni Yair Lapid, pinuno ng oposisyon, ay naipasa sa plenaryo ng Knesset nang walang anumang boto laban.
Ang hakbang ni Netanyahu at ng kaniyang mga tagasuporta ay naganap sa kabila ng kanilang naunang pagsalubong at pagpapahayag ng suporta sa plano ni Trump at ang kanilang pasasalamat sa Pangulo ng Estados Unidos noong pagbisita nito sa mga teritoryong sinasakop ng Israel.
Sa reaksiyon ni Lapid sa pagliban ni Netanyahu, sinabi niya: “Pinili ni Netanyahu na i-boycott ang botohan at huwag dumalo. Isang nakakahiya at hindi katanggap-tanggap na hakbang.”
Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Isang Konsensong Parlyamentaryo na Walang Presensya ng Punong Ministro
Ang pag-apruba ng Knesset sa plano ni Trump nang walang anumang “no” vote ay nagpapakitang may umiiral na malawak na consensus sa ilang elemento ng planong ito. Gayunpaman, ang kawalan ni Netanyahu ay nagdulot ng malaking anino sa proseso, at ipinakita ang intensyong politikal na higit pa sa mismong nilalaman ng plano.
2. Rason sa Pagliban: Pulitika sa Loob ng Koalisyon
Ang hindi pagdalo ng Punong Ministro ay maaaring magmula sa:
* kawalan ng pagkakasundo sa loob ng kaniyang kanan-konserbatibong koalisyon,
* pag-iwas na mabitag sa pampublikong posisyon na maaaring kumawala sa basehang elektoral niya,
* o taktikal na pagdistansya upang hindi masangkot sa isang planong inihain ng oposisyon.
Sa politika ng Israel, ang pagliban ay minsang mas makapangyarihan kaysapagboto—isang paraan ng pagpapadala ng mensaheng hindi direktang tinatanggihan ang panukala.
3. Ang Plano ni Trump: Isang Sandata sa Labanang Pulitikal
Ang pagtutulak ni Lapid sa plano ay:
* bahagi ng pagsisikap na ipakita ang oposisyon bilang mas makatuwiran at mas nakatuon sa solusyon,
* at paraan upang ipakita si Netanyahu bilang hadlang sa prosesong pampulitika at diplomasya.
Sa madaling salita, ang plano ni Trump ay naging arena ng lokal na tunggalian, hindi lamang panukalang pangkapayapaan.
4. Pagkakalantad ng Pagbabago sa Relasyon Netanyahu–Trump Bloc
Bagaman matagal na nakaposisyon si Netanyahu bilang pinakamalapit na kaalyado ni Trump, ang pag-absent niya sa botohan ay nagpapakita ng:
* masalimuot na dinamika sa pagitan ng kanilang mga interes,
* at ang pag-iwas ni Netanyahu na ipakita ang sarili na sumusunod sa agenda ng oposisyon, kahit ito ay kaugnay ng dating presidente ng Amerika.
5. Reaksiyon ni Lapid: Moral at Simbolikong Paninindigan
Ang pahayag ni Lapid na “nakakahiya” ang hakbang ni Netanyahu ay hindi lamang emosyonal:
* ito ay sadyang idinisenyo upang ipinta si Netanyahu bilang lider na hindi makapagdala ng responsableng gobyerno,
* at upang palakasin ang reputasyon ng oposisyon bilang tagapagtaguyod ng “normalization” at diplomatikong pagkilos.
6. Implasyon sa Patakarang Panlabas ng Israel
Ang kaganapang ito ay nagpapahiwatig na:
* Ang pampulitikang pag-aaway sa Israel ay lalong humahadlang sa malinaw at tuluy-tuloy na direksiyon sa patakarang panlabas.
* Ang plano ni Trump ay maaaring maging bahagi ng mas malaking debate hinggil sa normalisasyon, hangganan, at seguridad.
7. Konklusyon: Simbolo ng Lumalalim na Pagkakahati
Ang isyu ay hindi lamang tungkol sa plano ni Trump, kundi tungkol sa:
* kawalan ng pambansang pagkakaisa,
* pagsasapulitika ng diplomatikong agenda,
* at ang patuloy na pag-igting sa pagitan ng dalawang blokeng pampulitika sa Israel.
Ang hindi pagboto ni Netanyahu ay isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe: sa politika ng Israel, ang katahimikan ay maaari ring maging anyo ng pagtutol.
