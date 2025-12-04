Donasyong 100 Milyong Dolyar ng Beijing para sa Gaza; Pinalalakas ng Pransya at Tsina ang Kooperasyong Nuklear

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang magkasanib na pahayag sa pamamahayag sa Beijing, sinabi ni Xi Jinping, Pangulo ng Tsina, sa kanyang katapat na si Emmanuel Macron ng Pransya na:
Maglalaan ang Tsina ng 100 milyong dolyar bilang tulong para sa mga Palestino upang makatulong sa pag-ahon mula sa matinding krisis makatao na dulot ng mapaminsalang agresyon ng rehimeng sionistang Israel laban sa Gaza. Ang pondong ito ay nakatuon sa pagpapanumbalik at muling pagtatayo ng naturang rehiyon.
Ipinahayag din niya na nagkasundo ang dalawang bansa na palalimin at palawakin ang kanilang kooperasyon sa mga sektor tulad ng **abyasyon, kalawakan, at enerhiyang nuklear, na itinuturing na mga pangunahing larangan para sa pangmatagalang estratehikong ugnayan ng Tsina at Pransya.
Analitikal na Komentaryo
1. Geopolitical Significance ng $100M Chinese Aid
Ang hakbang ng Tsina ay lumalabas bilang malinaw na pahayag sa pandaigdigang entablado—isang pagsuporta sa mga Palestino sa gitna ng lumalalang krisis sa Gaza, habang ipinapakita ang Beijing bilang alternatibong kapangyarihan sa usaping makatao kumpara sa Kanluran.
Ito ay bahagi ng patuloy na paghubog ng Tsina sa imahe nitong global humanitarian actor at tagapamagitan sa Middle East.
2. China–France Nuclear and Aerospace Cooperation
Ang pinalalim na ugnayan sa larangan ng nuklear, abyasyon, at espasyo ay nagpapakita na:
Lumalayo ang Pransya mula sa eksklusibong pagsandig sa Estados Unidos.
Nais ng parehong Tsina at Pransya na palawakin ang strategic autonomy ng Europa.
Ang nuclear partnership ay potensyal na may malaking epekto sa industriya ng enerhiya ng EU, lalo na sa usapin ng green transition.
3. Implications sa Israel–Palestine Conflict
Ang pahayag ni Xi Jinping ay:
Nagpapadala ng mensahe na ang Tsina ay hindi nananatiling neutral sa usaping makatao sa Gaza.
Mahalaga para sa diplomatic pressure laban sa Israel, habang sinusubukan ng Beijing na ipakita ang sarili bilang tagataguyod ng multipolarity at balanseng diplomasya.
4. European Strategic Positioning
Para kay Macron, ang pakikipag-ugnayan sa Tsina ay bahagi ng:
Paghanap ng espasyong diplomatiko ng Europa sa labas ng impluwensya ng US, lalo na sa nuclear at aerospace development.
Pagtugon sa pangangailangang enerhiya habang pinapabilis ang decarbonization.
5. Broader Middle East Dynamics
Ang humanitarian gesture ng Tsina ay posibleng:
Makapagbigay ng bagong leverage sa relasyon nito sa mga bansang Arab.
Maging bahagi ng mas malawak na estratehiya sa Belt and Road Initiative (BRI) sa rehiyong West Asia at North Africa.
