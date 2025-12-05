Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pahayag ay tumutukoy sa pagbibigay ng opisyal na babala ng puwersang pandagat ng IRGC sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos na naglalayag o lumalapit sa lugar na ipinagsasanayan.
Pinalawig na Maikling Analitikong Komentaryo
Babala sa mga puwersang pandagat ng Estados Unidos na nasa malapit sa sonang itinakda para sa pagsasanay-militar ng “Eqtadar” ng Hukbong Dagat ng IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps).
Ang pahayag ay tumutukoy sa pagbibigay ng opisyal na babala ng puwersang pandagat ng IRGC sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos na naglalayag o lumalapit sa itinakdang lugar ng kanilang malaking pagsasanay-militar. Sa larangan ng seguridad at pandagat na operasyon, karaniwan para sa mga bansa o grupong militar na magtakda ng exclusion zones o mga saradong sonang pandagat upang matiyak ang kaligtasan at integridad ng kanilang mga aktibidad.
Mula sa pananaw ng military risk management, ang ganitong klase ng babala ay:
1. Nagpapakita ng pagtatakda ng malinaw na hangganan upang maiwasan ang aksidenteng engkuwentro o maling interpretasyon ng galaw sa dagat.
2. Sumasalamin sa patuloy na tensiyon sa rehiyon, partikular sa mga lugar na may sensitibong geopolitical importance, tulad ng Persian Gulf o Strait of Hormuz, kung saan madalas na nagkakaroon ng malapitang paglalayag ng magkakaibang pwersang militar.
3. Nagpapahiwatig ng pagpapakita ng kakayahang militar at depensa, na bahagi ng mas malawak na estratehiya para sa deterrence o paghadlang sa posibleng panghihimasok o hindi awtorisadong pagpasok sa lugar ng operasyon.
