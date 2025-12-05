Kalihim-Heneral ng Hezbollah: Ipinapakita ng lawak ng mga pag-atake ang antas ng impluwensya ng Resistensya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon, noong gabi ng Biyernes na ang tumitinding presyon at mga pag-atake laban sa kilusang ito ay patunay ng epekto at impluwensya nito:
“Kung wala kaming epekto, hindi sana ganito karaming mga pana at pag-atake ang ibinabato sa amin mula sa lahat ng direksyon. Ngunit ang lahat ng ito ay mabibigo, at lalo lamang nitong palalakasin ang aming kapasyahan at kakayahan.”
Tinukoy din niya na may ilang panig na nagsisikap na tutulan ang kilusang resistensya:
“Ang kilusang ito ay nagtataguyod ng isang makabuluhang proyektong nakabatay sa pagkamakabayan, dignidad, at kalayaan—mga halagang hindi matanggap ng mga mapang-aping kapangyarihan. Ipinakita ng Hezbollah na isa itong pangunahing puwersa sa pambansang antas, na nagawang pagsamahin ang iba’t ibang grupo at maging isang mahalagang bahagi ng malawak na estruktura ng resistensya.”
Tungkol naman sa mga reaksyon sa kamakailang pahayag ng Hezbollah hinggil sa nakatakdang pagbisita ng Santo Papa sa Lebanon, sinabi niya:
“Sa halip na ituon ang pansin sa esensya ng pagbisitang ito, pinili ng ilang sektor na umatake sa posisyon ng Hezbollah.”
Maikli ngunit pinalawak na serye ng analitikal na komentaryo tungkol sa pahayag ni Sheikh Naim Qassem
1. Stratehikong Significance ng mga Escalating Pag-atake
Ang binibigyang-diin ni Sheikh Naim Qassem—na ang lawak ng pag-atake ay sumasalamin sa laki ng impluwensya ng Hezbollah—ay isang klasikong diskursong pampulitika na naglalayong ipakita ang lakas sa gitna ng presyon. Sa perspektibang militar at geopolitikal, ang pagtaas ng pag-atake ay maaaring magpahiwatig ng lumalaking tensyon at pagnanais ng mga kalaban na pahin osin ang operasyon ng grupo. Gayunpaman, ang pagsasalarawan ng mga pag-atake bilang “patunay ng epekto” ay isang taktikang komunikatibong nagpapatibay sa moral ng tagasuporta at nagreretiro ng naratibo ng kahinaan.
2. Ang Kilusang Resistensiya ay isang Transpormatibong Panlipunang Armado
Ang pagposisyon sa Hezbollah bilang tagapagtaguyod ng pagbabagong nakabatay sa dignidad, kalayaan, at pagkamakabayan ay mahusay na akma sa patuloy na pagtatangkang itakda ang sarili bilang isang pambansang institusyon—hindi lamang isang grupo militar. Sa politika ng Lebanon, kung saan hati-hati ang lipunan, ang mensaheng ito ay naglalayong palawakin ang imahen ng Hezbollah bilang tagapag-ugnay ng iba’t ibang sektor. Gayunpaman, ang ganitong pahayag ay maaari ring tingnan bilang pagtatangkang balansehin ang kritisismo na ang impluwensya nito ay lumalampas sa makabansang balangkas at nakaugnay sa mas malawak na rehiyonal na agenda.
3. Dinamaikong mensaheh sa pagbisita ni Papa sa Lebanon
Ang reaksyon sa pagbisita ng Santo Papa ay nagpapakita ng kompetisyon sa naratibo. Habang sinisikap ng pamahalaan at iba pang grupo na ipresenta ang pagbisita bilang simbolo ng pambansang pagkakaisa, binibigyang-diin ng Hezbollah ang sarili nitong pananaw upang hindi maalis sa diskurso. Ang pagbanggit ni Qassem na “sa halip na unawain ang layunin ng pagbisita, inatake nila ang aming posisyon” ay pahiwatig na umaasa ang Hezbollah na magtatag muli ng pagiging sentro sa talakayan, at sabay ipakita ang sarili bilang hindi natitinag sa harap ng panunuligsa.
4. Psychological Reinforcement and Public Projection
Ang kabuuang pahayag ay malinaw na nakatuon sa pagpapatibay ng psychological resilience—pareho para sa tagasuporta at para sa internal cadre ng Hezbollah. Sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon, ang ganitong klase ng komunikasyon ay karaniwang naglalayong ihayag ang imahe ng isang organisasyong sabik sa sakripisyo, handang tumanggap ng paghihirap, at nakasuporta sa long-term resistance strategy. Nagbibigay ito ng mensahe sa publiko na ang grupo ay hindi nadadala ng presyon, at sa halip ay pinatatatag nito ang kanilang adyenda.
5. Broader Regional Interpretation
Sa mas malaking konteksto ng Gitnang Silangan, ang pahayag ni Qassem ay hindi lamang lokal na pulitika ng Lebanon—ito ay bahagi ng patuloy na resistance axis narrative na nagsasangkot ng Iran, Syria, at iba pang kaalyadong grupo. Ang pagbanggit sa “mapang-aping kapangyarihan” ay tipikal na pagtukoy sa Kanluran at Israel. Kaya, ang talumpati ay maaaring basahin bilang bahagi ng diplomatikong counter-narrative laban sa Western-backed pressure at bilang pagdepensa sa patuloy na papel ng Hezbollah sa border conflict dynamics, lalo na sa timog Lebanon.
