Video | Matatalim na Pahayag ni Sheikh Naim Qassem hinggil sa mga Paninindigan ng Ilang Pangkat

Ang Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon, Sheikh Naim Qassem, ay nagbigay ng matinding kritikang pahayag:
“May ilan na nagsasabing ang Israel ay mayroon lamang ilang tiyak na kahilingan. Kapatid ko, ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ba ngayon ang abogado ng Israel?!”
Sa pagtukoy sa pinakahuling pahayag ng Punong Ministro ng rehimeng Zionista, idinagdag niya:
“Si Netanyahu mismo ang tahasang nagsasabi na hangarin niya ang pagtatatag ng ‘Malaking Israel’. Ngunit may mga nagsasabing ang mga ito ay mga pahayag lamang na pangkultura o pangkalahatan, at wala umanong ganoong layunin!”
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
1. Diskurso ng Pagtuligsa
Ang retorika ni Sheikh Qassem ay gumagamit ng direct confrontation style, isang paraan na karaniwang makikita sa panloob na komunikasyon ng kilusang paglaban. Sa pagsita sa “ilan” na tila nagpapagaan sa banta ng Israel, nililinaw niya ang kanyang posisyon at pinatitibay ang mensahe na ang anumang pagminimize sa panganib ay katumbas ng pagtataksil sa pambansang interes.
2. Paglalantad sa “Strategic Narrative Gap”
Ang kanyang pagbibigay-diin sa mismong pahayag ni Netanyahu ay nagpapakita ng dichotomy sa pagitan ng mga deklarasyon ng pamunuan ng Israel at interpretasyon ng ilang grupo sa Lebanon. Ipinapakita niya na anumang pagtatangkang ipaliwanag ang mga pahayag ni Netanyahu bilang “pangkultura lamang” ay pagtatago sa tunay na estratehikong ambisyon ng Israel—isang pag-ambisyong tinutulan ng Hezbollah.
3. Reaksyon sa Rehiyonal na Diskurso
Pinapakita ng pahayag na ito ang patuloy na tensyon sa ideolohikal na labanan sa rehiyon. Habang ginagamit ng Israel ang diskursong pangseguridad at geopolitikal, tumutugon naman si Qassem sa pamamagitan ng diskursong nagpapakita ng existential threat upang bigyang-katwiran ang patuloy na armadong paglaban.
4. Political Messaging para sa Panloob na Konsolidasyon
Sa antas pambansa, malinaw na layunin ni Qassem na patatagin ang loob ng kanilang base at pigilan ang anumang naratibong maaaring pumabor sa “normalization” o pagpapalala ng tensyong panlipunan sa Lebanon. Ang pagbanggit niya ng “abogado ng Israel” ay isang makapangyarihang framing upang siyasatin—o siraan—ang sinumang nakikitang nagpapalambot ng kalaban.
5. Interpretasyon sa Konteksto ng "Greater Israel Narrative"
Ang pagbanggit kay Netanyahu at “Israel the Greater” ay isang mahalagang puntong analitikal. Ipinapalabas ni Qassem na ang mga aksyon at pahayag ng Israel ay hindi random, kundi bahagi ng pangmatagalang estratehiya. Sa kanyang pananaw, ang sinumang kumokontra rito sa pamamagitan ng “cultural” interpretation ay nakikibahagi sa maling pagbasa sa geopolitika.
