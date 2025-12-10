Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon kay Larry C. Johnson, dating analista ng CIA, sa panayam ng Ahensya ng Balitang ABNA24:
“Ang pag-atake ng mga Zionista noong Hunyo 13 ay nagresulta sa mas lalong paglakás ng Iran, at hindi sa paghihina nito.”
“Ang Estados Unidos ay walang kakayahang pasukuin ang Iran sa larangan ng militar nang hindi gumagamit ng sandatang nuklear.”
“Ang mga paunang kondisyon ni Trump para sa muling pag-uusap—ang ganap na pagtigil ng uranium enrichment, ang pagsasantabi ng suportang panrehiyon ng Iran, at ang pagtanggap sa Israel—ay mga kahingian na hindi kailanman tatanggapin ng Iran.”
“Ang presyon mula sa mga grupong kaalyado at ang impluwensiyang pang-ekonomiya ng Iran sa Iraq ay nagpapakita ng kapangyarihang pampanuluyang (veto power) hawak ng Tehran.”
Maikling Pinalawig na Analitikal na Komentaryo
1. Pagpapalakas ng Kakayahang Militar ng Iran
Sa pananaw ni Johnson, ang insidente noong Hunyo 13 ay hindi nagdulot ng panghihina sa Iran, kundi nagbigay-daan sa mas malalim na konsolidasyon ng kapabilidad at suporta sa loob ng bansa. Sa kontekstong pangmilitar, ito ay nagpapakilala na ang Iran ay patuloy na bumubuo ng deterrence upang pigilan ang mas malalaking pag-atake.
2. Limitasyon ng Kapangyarihang Militar ng Estados Unidos
Ang kaniyang pahayag na hindi kayang “pasukuin” ng U.S. ang Iran nang hindi gumagamit ng sandatang nuklear ay nakaugat sa konsepto ng asymmetric warfare at geostrategic depth ng Iran. Ipinahihiwatig nito na ang tradisyunal na lakas-militar ng Amerika ay maaaring hindi sapat upang tuluyang ma-neutralize ang komprehensibong depensang Iranian.
3. Di-Matitinag na Posisyon sa Diplomasya
Binibigyang-diin ng analisis na ang mga kondisyong inilahad ng dating Pangulong Trump ay itinuturing ng Iran na hindi makatotohanan at hindi tugma sa pambansang interes nito. Ang paghingi ng total enrichment freeze at regional disengagement ay sumasalungat sa estratehikong balangkas ng seguridad ng Iran.
4. Impluwensiyang Rehiyonal bilang Estratehikong Bentahe
Binanggit ni Johnson ang “veto power” ng Iran, na tumutukoy sa kakayahan nitong makaimpluwensiya sa mga pangyayaring rehiyonal, partikular sa Iraq. Ang kombinasyon ng politikal, ekonomiko at proxy-network leverage ay nagpapalawak sa larangan kung saan maaaring pigilan o hubugin ng Tehran ang mga resulta ng krisis.
5. Mas Malawak na Kahulugan para sa Kanlurang Asya
Sa kabuuan, ipinapakita ng mga obserbasyon ni Johnson ang isang rehiyong patuloy na nakasandig sa balanseng pangkapangyarihan kaysa sa isang dominasyon ng iisang estado. Iminumungkahi nito ang pag-usbong ng multipolarity sa Kanlurang Asya, kung saan ang militar at diplomasya ay kailangang isaalang-alang ang malawak at komplikadong web ng ugnayan.
