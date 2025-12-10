Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa isang pahayag ng Kinatawan ng Estados Unidos para sa mga Usapin ng Syria, ang sistemang demokratiko ay hindi umano epektibo sa konteksto ng Gitnang Silangan, at ang isang “benevolent monarchy” o mapagkalingang monarkiya ang siyang nagbigay ng pinakamatatag na resulta sa mga bansa ng rehiyon. Idinagdag niyang hindi dapat pilitin ng pandaigdigang komunidad ang Syria na magtatag ng demokrasya sa maikling panahon, at nararapat nitong tahakin ang sariling landas sa paghubog ng anyo ng pamahalaan.
Sa pagpapatuloy, binigyang-diin ni Barak na ang ideya ng ‘demokrasya sa Gitnang Silangan’ ay dapat suriin muli. Ayon sa kanya:
“Hindi ko nakikita ang anumang tunay na demokrasya sa rehiyong ito. Gusto man ninyo o hindi, ang sistemang nagbigay ng pinakamahusay na resulta ay ang mabuting uri ng monarkiya.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na komentaryo
1. Pahayag na Kumakalaban sa Tradisyonal na Diskurso ng Kanluran
Ang komentong ito ay kapansin-pansin dahil nagmumula ito sa isang mataas na opisyal ng Estados Unidos—isang bansa na tradisyonal na itinuturing ang demokrasya bilang pangunahing modelo ng pamamahala. Ang pagsasabing "hindi angkop ang demokrasya" para sa Gitnang Silangan ay nagpapakita ng lumalaking pagdududa sa kakayahan ng mga Western-led reforms na lumikha ng matatag na estado sa rehiyon.
2. Kontekstong Pang-Rehiyon: Komplikadong Estruktura ng Kapangyarihan
Sa Gitnang Silangan, ang mga istruktura ng kapangyarihan ay kadalasang nakaugat sa:
tradisyonal na pamumunong pampamilya,
tribal at sekto-relihiyosong identidad,
at geopolitikal na tensyon.
Dahil dito, ang ilang analista ay nagtatalang ang “state-building” ay hindi maaaring pilitin ayon sa modelo ng Kanluran. Ang pahayag ay tumutukoy sa pag-iral ng “mga monarkiyang matatag” bilang halimbawa ng pangmatagalang pamamahala sa rehiyon.
3. Pagpuna sa “Instant Democracy Building”
Ang babala na huwag pilitin ang Syria na magtatag ng demokrasya sa maikling panahon ay nagpapakita ng pagkilala na:
ang mga digmaan,
pagkawatak-watak,
at panghihimasok ng dayuhan
ay hadlang sa anumang mabilis na pagbabagong pampulitika. Sa pananaw na ito, kailangan ang lokal na proseso, hindi dayuhang disenyo.
4. Kontrobersiya ng “Benevolent Monarchy”
Ang pagbanggit sa konsepto ng “benevolent monarchy” ay likas na kontrobersyal.
Bagama’t may mga monarkiyang itinuturing na matatag sa rehiyon, ang ideyang ito ay:
maaaring ituring ng ilan bilang pagbabalik sa paternalistic governance,
at maaaring makita ng iba bilang alternatibong modelo sa mga bansang hindi pa handa sa kompetitibong pluralismo.
5. Mga Implikasyon sa Geopolitika
Sa mas malawak na pananaw, ang ganitong pahayag ay sumasalamin sa pagbabago ng estratehiya ng Kanluran sa Gitnang Silangan—mula sa normative democracy promotion tungo sa realpolitik at stability-first approach.
Ipinapakita nito na ang rehiyon ay hindi lamang tampok na lugar ng tunggalian, kundi isang espasyong hinihingan ng panibagong pag-unawa sa pamamahala.
